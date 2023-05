Kita-Gebühren-Wahnsinn: Eltern bangen um Job - Träger schweigt

Von: Sabina Brosch

Die Kita-Gebührenerhöhung in Haar schlägt weiter hohe Wellen. (Symbolbild) © dpa

Die Kita-Gebührenerhöhung in Haar schlägt weiter hohe Wellen. Eine Mutter überlegt, nun nicht mehr arbeiten zu gehen. Ob der Träger die Hilfe der Gemeinde annimmt, ist nach wie vor unklar.

Haar – Es sind bange Zeiten für Familie Kunz. Die Preisexplosion in den Einrichtungen der „Kita gGmbH“ in Haar hat ihr Leben ganz schön durcheinander gewirbelt. Auch beruflich. Der Vierjährige der Kunzes wird in der Kita an der Ferdinand-Kobell-Straße betreut, im September sollten nun die einjährigen Zwillinge folgen. So der Plan vor der Gebührenanhebung. Und das hat Auswirkungen auf den Job der Eltern. Bis Ende der Woche wünschen sich ihre Arbeitgeber nämlich eine Info, wie es nach der Elternzeit weitergeht. „Das können wir bis dahin nicht liefern“, sagt Andreas Kunze. „Sollten die Gebühren tatsächlich in dem Maße steigen, wird meine Frau sehr wahrscheinlich nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren – über 1000 Euro monatlich nur für Kinderbetreuung zu bezahlen, das rechnet sich einfach nicht.“

Wie den Kunzes geht es 75 weiteren Eltern. Sie alle wünschen sich Planungssicherheit, wie es weitergeht in der Kita. Doch die Geschäftsleiterin hüllt sich in Schweigen. In einem offenen Brief an die Gemeinde appellieren die Eltern daher nun, den „aktuellen Prozess zu stoppen“.

Kita-Geschäftsleitung schweigt

Zur Erinnerung: Der private Träger hatte den Eltern eine Gebührenerhöhung um bis zu 150 Prozent angekündigt (wir berichteten). Um dies abzufedern, hat die Gemeinde dem Träger einen Kooperationsvertrag angeboten. Mit so einem könnte die Kita einen Defizitausgleich bei der Gemeinde anfragen. Kommt es jedoch zu keiner Einigung, will Haar, als Eigentümer der Einrichtung, den Nutzungsvertrag kündigen und die Kita schnellstmöglich selbst übernehmen.

In welche Richtung es geht, das hängt von Kita-Geschäftsführerin Peg Schäfer ab. Telefonische und auch schriftliche Anfragen des Münchner Merkur, wie denn die Entscheidung ausfallen wird, blieben unbeantwortet.

„Gemeinde hat wirklich viele Brücken gebaut“

Eine Hängepartie für alle Eltern. In ihrem Schreiben fordern sie ein Mitbestimmungsrecht, ob sie ihre Kinder privat oder mit Kooperationsvertrag betreuen lassen möchten. Ohne Zeitdruck sollen sich die Parteien zusammensetzen und ein Konzept erarbeiten. Man könne sich eine zweijährige Übergangszeit vorstellen, mit moderaten Beitragserhöhungen sowie einem Defizitausgleich selbst ohne Kooperationsvertrag.

Auch Dritte Bürgermeisterin Katharina Dworzak (SPD) hat ein Kind in der Kita in der Ferdinand-Kobell-Straße. Sie kennt die Einrichtung, da auch ihr Sohn bereits dort betreut wurde. „Ich schätze vor allem das altersübergreifende Konzept sehr, das war ein absoluter Pluspunkt.“ Natürlich sei auch die hohe Zahl an Fachpersonal begrüßenswert. „Aber wenn es eben nicht finanzierbar ist, geht es eben nicht“, betont Dworzak. Sie hofft, dass Schäfer den Kooperationsvertrag unterschreibt. „Die Gemeinde hat hier wirklich sehr viele Brücken gebaut. Wichtig ist, nun eine schnelle Lösung für Eltern und Kinder zu finden.“

Wohl kein Platz in kommunalen Kitas

Denn es sei auch klar, dass nicht alle 75 Kinder aus der Ferdinand-Kobell-Straße in gemeindlichen Kitas untergebracht werden können, „dafür haben wir keine Kapazität, zudem sind die Anmeldungen für die Kindergärten mittlerweile durch“. Die Gemeinde, die Angestellten und die Eltern stünden derzeit unter großer Anspannung. Schäfer müsse nun gewillt sein, über die ihr gebauten Brücken zu gehen, denn die Kita, so Dworzak, sei eine tragende Säule in Haars Betreuungslandschaft. Viele Eltern hätten bereits zwei oder drei Jobs um überhaupt über die Runden zu kommen. Eine derartige Gebührenerhöhung für sie einfach nicht stemmbar, „und das hat dann mit der oft zitierten Vereinbarkeit von Familie und Beruf natürlich nichts zu tun“, sagt Dworzak.

Dass die Eltern ohne Information von der Geschäftsleitung buchstäblich in der Luft hängen gelassen werden, ist auch für Dworzak sehr unbefriedigend. „Mehr Kommunikation und Transparenz wäre schon wünschenswert.“

