Der Kita-Rosenkrieg: Streit um angebliche Möbel-Verkäufe und Gebühren – Gemeinde übernimmt Einrichtung

Von: Sabina Brosch

Teilen

Die Gemeinde Haar übernimmt die Einrichtung. (symbolbild) © Monika Skolimowska

In einer Haarer Kita entbrennt ein Streit um angebliche Möbel-Verkäufe und erhöhte Gebühren. Doch ein Ende ist absehbar: Die Gemeinde Haar übernimmt die Einrichtung.

Haar – Trennungen sind ja selten schön, manche arten jedoch in einen Rosenkrieg aus. So auch in der Kita in der Ferdinand-Kobell-Straße in Haar. Dort brodelte es zuletzt gewaltig zwischen Eltern und Kita-Geschäftsleitung. Nun jedoch schauen alle Beteiligten nach vorne; das Ende des Konflikts naht: Die Gemeinde übernimmt die Kita und das nahezu nahtlos.

Dienstplan und Raumkonzept ab September stehen. Die Einrichtungsleitung wird Christine Kleinschmidt übernehmen. Auch sind die Arbeitsverträge mit den Erzieherinnen unterschrieben, „fast das gesamte Team bleibt erhalten und wird die Kinder ab September weiter betreuen“, teilt die Gemeinde mit. Drei Tage Auszeit wird es geben, wenn die 20-jährige Ära „Kita Haar gGmbH“ am 31. August um 17 Uhr endet. Es wird Mobiliar aufgebaut und Spielmaterial eingeräumt, auch zahlreiche Eltern helfen am Wochenende mit. Am Mittwoch, 6. September, ab 7.30 Uhr öffnet die Kita unter der Trägerschaft der Gemeinde dann die Pforten.

„Wir nehmen einfach nicht alles hin“

Es klingt alles so reibungslos, doch das war es in den letzten Wochen wahrlich nicht. Hinter Eltern und Kita-Geschäftsführung liegen dornige Zeiten. Der Ton wurde immer rauer. Die Rede ist von Beleidigungen und Anschuldigungen. Und es geht um die Frage: Was gehört dir und was mir?

„Wir nehmen einfach nicht alles hin, was hier aktuell läuft“, sagt Veronika Plankermann, die ihr Kind im Kindergarten betreuen lässt. „Wir wollen, dass die Übergabe an den neuen Träger, die Gemeinde, sinnvoll über die Bühne gehen kann.“ Plankermann spricht für zahlreiche Eltern, die es nicht hinnehmen wollen, dass das Kindergarten-Inventar angeblich über eine Internetplattform verkauft wird. Schon jetzt können es die Käufer, so erzählt Plankermann, während der Betreuungszeiten abholen – obwohl die Trägerschaft erst zum 31. August endet. Die Eltern fühlen sich hilflos, denn „es wurden auch sehr viele Dinge von den Eltern gespendet“, so Plankermann. „Es gibt aber keine Inventarliste, die wir einsehen können, um zu wissen, was denn nun von der Kita GmbH angeschafft und was aus Spenden generiert wurde“, sagt Wolfgang Dworzak, Vater eines Kindergartenkindes.

„Wir blicken nun in die Zukunft“

Neuer Name Einen Neuanfang unternimmt auch die Kita um Geschäftsführerin Peg Schäfer. Aus der „Kita Haar gGmbH“, unter deren Dach vier Münchner und zwei Haarer Kitas weiterhin arbeiten, wird die hippo campus gGmbH. „Den Namen wollten wir schon lange ändern aufgrund unserer Einrichtungen in München. Die Bezeichnung Kita Haar verleitete auch oft dazu zu glauben, dass es eine gemeindliche Einrichtung ist. Für uns also der richtige Zeitpunkt umzufirmieren“, so Peg Schäfer.

Kita-Geschäftsführerin Peg Schäfer hingegen beteuert, dass es ihr stets um das Wohl der Kinder gehe. Sie sei ständig zu Gesprächen mit den Eltern bereit gewesen. „Es waren ja auch nur wenige meckernde Eltern“, so Schäfer. Die Internet-Verkäufe räumt sie ein, stellt aber auch klar, dass es sich dabei um Wickeltische gehandelt habe, die im Keller standen – keinesfalls um Mobiliar aus Gruppenräumen. Auch lässt sie den Vorwurf der Eltern nicht gelten, „dass wir bis heute nicht wissen, warum die Kindergartengebühren ab dem 1. Juli so drastisch erhöht wurden“, so Dworzak. Schäfer wollte erst eine Entscheidung treffen und dann kommunizieren, sagt sie: „Aber einige Eltern haben bereits stets vorher irgendetwas gewusst, und damit kam der Unmut auf.“ Die Erhöhung der Gebühren sei unumgänglich gewesen, um Personalkosten und auch die Ausgaben etwa für das frisch gekochte Essen zu decken. Die Unterschrift unter den Kooperationsvertrag mit der Gemeinde hätte sie nicht leisten können, „Hauptgrund hierfür ist der Personalschlüssel“, so Schäfer. Und natürlich habe sie ein Konzept, wie die letzten Wochen gestaltet werden sollen, der Übergang sei kein „hemdsärmeliger“, wie es Plankermann ausdrückt.

Den Übergang in die Kommune werden die Eltern vor allem am Geldbeutel spüren, denn für sie ist die Gebührenerhöhung vom Tisch. „Für die Gemeinde Haar war es wichtig, bezahlbare Kindergartenplätze für Haarer Kinder zu haben und auch zu erhalten“, betont Martin Schrüfer, Referent Kommunikation der Gemeinde Haar. „Wir blicken nun in die Zukunft und freuen uns den Eltern eine langfristige Lösung ab September anbieten zu können.“

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.