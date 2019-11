Haar lässt sein Theater nicht hängen und erhöht Zuschuss

Die Finanzlage der Gemeinde Haar ist zunehmend angespannt. Trotzdem unterstützt sie das Kleine Theater. Mit der Förderung sollte der Betrieb in den nächsten fünf Jahren sichergestellt sein.

Haar – Trotz zunehmend angespannter eigener Finanzlage: Die Gemeinde lässt das Kleine Theater Haar nicht hängen. Einstimmig hat der Hauptausschuss eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 12 500 auf dann 72 500 Euro bewilligt, die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt. Der Bezirk Oberbayern schießt das doppelte zu, erhöht um 25 000 Euro auf jährlich 145 000 Euro. Damit sollte die Finanzierung für die nächsten fünf Jahre sichergestellt sein.

„Das Kleine Theater liegt uns allen am Herzen“, sagte Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD). Der schöne Jugendstilbau aus dem Jahre 1912 liegt am Rande des Klinikparks an der Casinostraße. Es bietet bis zu 350 Plätze, bei Standardbestuhlung passen 210 Zuschauer ins Haus. Seit 2013 wird das Kleine Theater in Trägerschaft des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) der Kliniken des Bezirks Oberbayern geführt, seit 2015 leitet Mattias Riedel-Rüppel das Haus.

Zuschauerzahlen und Umsätze in den vergangenen Jahren gestiegen

Mit Erfolg: Die Auslastung ist von 2016 auf 2017 von 57,2 auf 70 Prozent gestiegen. Heuer, Stand 18. November, sind bereits 6350 Besucher zu verzeichnen, im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 1000 weniger, im gesamten Jahr 2015 exakt 5600. Die Ticketumsätze haben sich von 76 400 Euro im Jahre 2016 auf 158 000 Euro im Jahre 2018 mehr als verdoppelt. „2014 haben wir noch von einem Theater mit leeren Sälen gesprochen“, sagte Ton van Lier (parteilos). Der neue Theaterleiter habe den Umschwung geschafft, ohne nur auf Mainstream zu setzen.

Die Bandbreite des Programms reicht vom lässigen Mittwochsfeierabend bis zum klassischen Konzert, vom Kabarett mit großen Namen und Neuentdeckungen über inklusive Theaterstücke bis zum Chiemgauer Volkstheater des Bayerischen Rundfunk. Die Mehreinnahmen werden allerdings durch steigende Personal- und Betriebskosten aufgefressen. Am grundsätzlichen Defizit wird sich nichts ändern; was CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer nicht gefällt, doch die Erhöhung der Zuschüsse trägt er mit. In Vorgesprächen hatte die Gemeinde bereits darauf hingewiesen, dass Haars finanzielle Situation keine wesentlich höheren Zuschüsse erlaubt. Aber die Gemeinde erkennt die herausragende Rolle des Kleinen Theaters an.

