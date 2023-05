Kleintransporter knallt auf Müllfahrzeug - Hubschrauber im Einsatz

Von: Anna Liebelt

Der Fahrer übersah das Stauende und bretterte ungebremst auf das Müllfahrzeug. © Imago/xcitepress

Ein 41-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah am Donnerstagmorgen, 11. Mai, das Stauende auf der A99 in Fahrtrichtung Nürnberg. Der Mann knallte daraufhin ungebremst auf ein Müllfahrzeug und verletzte sich schwer.

Hohenbrunn/Haar - Zu einem schweren Auffahrunfall kam am Donnerstag, 11. Mai, auf der A99 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Hohenbrunn und Haar. Gegen 9.30 Uhr übersah der 41-jährige Fahrer eines Kleintransporters laut Verkehrspolizei das dortige Stauende und fuhr in der Folge einem Müllfahrzeug ungebremst auf.

41-jähriger Fahrer muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge liefen laut Polizei Betriebsstoffe auf die Fahrbahn. Wie die Beamten weiter mitteilen, verletzte sich der 41-jährige Fahrer des Kleintransporters bei dem Unfall schwer, weswegen ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert wurde. Der 49-jährige Fahrer des Müllfahrzeuges verletzte sich laut Polizei ebenfalls. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Vollsperrung der A99

Für den Start und die Landung des Hubschraubers kam es laut Beamten jeweils kurzzeitig zu einer Vollsperrung der A99. Der rechte Fahrstreifen blieb zur Fahrzeugbergung und Straßenreinigung noch bis etwa 10.35 Uhr gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf circa 18 000 Euro. Vor Ort waren zur Absicherung und Reinigung die Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn.