Kleintransporter rammt Motorrad

Von: Günter Hiel

Teilen

Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus (Symbolbild). © dpa

An einer Ampel auf der B304 in Haar ist ein Motorradfahrer von einem Kleintransporter gerammt worden.

Haar - Am Montag gegen 14.40 Uhr fuhr ein 66-jähriger Münchner mit seiner Yamaha Motorrad auf der Münchner Straße (B304) in Fahrtrichtung München; direkt hinter ihm ein 31-jähriger Münchner mit einem VW-Kleintransporter. Als der Motorradfahrer verkehrsbedingt an der Ampel zur Keferloher Straße anhielt, fuhr der Kleintransporter auf das Motorrad auf, meldet die Polizei.

Biker verletzt - B304 stadteinwärts eineinhalb Stunde lang gesperrt

Der 66-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Münchner Straße stadteinwärts für eineinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrspolizei ermittelt

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.