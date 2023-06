Späte Rehabilitation: kbo benennt Platz nach Aufklärer von Nazi-Verbrechen

Von: Sabina Brosch

Geschichte lebendig machen: Besucherinnen begutachten die neue Zeitleiste im Verwaltungsgebäude des kbo-Klinikums in Haar. Patientenzahlen, Sterblichkeit und wichtige Ereignisse der Psychiatrie bildet die Leiste ab. (Symbolfoto) © gerald förtsch (3)

Dr. Gerhard Schmidt war nach dem 2. Weltkrieg Ärztlicher Direktor in der Heilanstalt Eglfing. Er dokumentierte Nazi-Verbrechen, die dort begangen wurden. Das kbo benennt nun einen Platz nach ihm.

Haar – Dr. Gerhard Schmidt war von 1945 bis 1946 Ärztlicher Direktor der damaligen psychiatrischen Anstalt Eglfing-Haar. Sein Aufklärungseifer der dort verübten Gräueltaten gingen vielen zu weit. Lange Jahre wurde er verfemt, nach über sechs Jahrzehnten wird seine Arbeit gewürdigt mit einem nach ihm benannten Platz.

Die Erkenntnisse seiner Aufklärungsarbeit, niedergeschrieben in der „Selektion in der Heilanstalt“, waren ein Meilenstein in der Dokumentation der Krankenmorde, sagt Dr. Peter Brieger, der heutige Ärztliche Direktor. Er treibt mit einem neuen Geist die Aufarbeitung der dunklen Geschichte der Anstalt Haar-Eglfing voran. „Weil die wissenschaftliche Gemeinschaft sich lange nicht zur eigenen Verantwortung bekannte, konnte das Buch erst 1965 publiziert werden“, erklärt Brieger.

Wissenschaftlich abgesichert

Schmidt wollte nicht nur die Versorgung der überlebenden Hungerkostpatienten sicherstellen, sondern auch die Aufarbeitung der verübten Verbrechen und des Grauens vorantreiben. Im Zuge dessen sammelte er Akten über ehemaliges und weiterhin tätiges Personal, ersetzte belastetes Personal durch unbelastetes, machte seine Erkenntnisse öffentlich und bereitete eine Habilitationsschrift über die Krankenmorde vor. Seine Aufklärungsarbeit wurde auch als Belastungsmaterial gegen führende Verantwortliche wie seinen Vorgänger Hermann Pfannmüller herangezogen. Die Anstaltsmitarbeiter torpedierten Schmidts Arbeit allerdings, sie hielten ihm Informationen vor, kritisierten seine Toleranz gegenüber außerehelichen Beziehungen und jugendliche Homosexualität. Man begegnete ihm mit Misstrauen und bezichtigte seinen Aufklärungseifer als Denunziation. Schließlich wurde er aufgrund mangelnder Kompetenz abberufen.

„Schmidt betrat nie wieder das Klinikareal“, berichtet Brieger. Der ehemalige Klinikleiter erwarb sich seine beruflichen Meriten in Lübeck, bekam 1986 die Wilhelm-Griesinger-Medaille. Nun will ihm das Isar-Amper-Klinikum einen eigenen Platz widmen, abgesichert durch eine Recherche des Instituts für Zeitgeschichte, das Schmidt als untadelige Person ausweist. „Transparenz und Aufklärung sind uns Verpflichtung“, betont der Ärztliche Direktor Michael Brieger. Es sei „eine Art der Wiedergutmachung und Würdigung von Schmidts Aufklärungsarbeit und ein wichtiges Zeichen.“ Daher soll noch in diesem Sommer der Platz zwischen der Klinikumskirche St. Raphael und der Zentralen Aufnahme „Gerhard-Schmidt-Platz“ heißen.