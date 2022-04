Königsweg oder Luftschloss? Vision vom Radweg auf Stelzen lebt weiter - Strecke soll beheizt sein

Von: Günter Hiel

Ein Radweg auf Stelzen oberhalb der B304 soll von München aus über Haar nach Vaterstetten führen. © Grafik: KNL

Elf Kilometer lang, gut 3 Millionen Euro teuer und beheizt soll er sein: Die Vision vom Radweg auf Stelzen über der B304 durch Haar lebt weiter. Nun will man aber erst einmal Informationen sammeln.

Haar – Die Vision vom Radweg auf Stelzen über der Bundesstraße 304 (Münchner/Wasserburger Straße) von München durch Haar bis Vaterstetten lebt weiter. Fast hätten SPD und Grüne dem Modellprojekt, das durch Photovoltaikelemente auch noch bis zu ein Mega-Watt Strom pro Kilometer Strecke liefern könnte, am Dienstagabend im Bauausschuss Haar den Stecker gezogen. Die Grünen ließen sich aber von CSU und FDP überzeugen, noch sechs Monate Informationen zu sammeln – bis dahin soll in Basel auch eine Teststrecke stehen – und offene Fragen zu klären; und dann noch einmal zu beraten. Immerhin hat Haar den Klimanotstand ausgerufen und sieht sich in der Pflicht, Verkehrs- und Energiewende voranzubringen.

Bürgermeister Andreas Bukowski hatte die Idee vom schnellen Radweg „RS 304“ mit seinem Vaterstettener Amtskollegen Leonhard Spitzauer und Stefan Ziegler, Vorsitzender des Bezirksausschusses Trudering-Riem, vor einem Jahr „rausgehauen“, wie er es im Bauausschuss selbst formulierte. Den drei CSU-Politikern schwebt kein 0815-Radlweg vor, sondern eine 4,40 Meter breite Trasse auf Stelzen, fünf bis sechs Meter über dem Mittelstreifen der B 304, sodass auch noch eine Trambahnlinie drunter passen würde; zwei Fahrspuren in jede Richtung auf einer Stahl-Holzkonstruktion, elf Kilometer lang, pro Kilometer 3 bis 3,5 Millionen Euro teuer. Dafür wäre die Fahrbahn im Winter auch beheizt, damit kein Radler ausrutscht. Und es ginge in einem Rutsch dahin, ohne Ampeln und ohne die Gefahr, dass ein Auto aus einer Ausfahrt schießt oder der nächste Rechtsabbieger einen abräumt. Auf der B 304 durch Haar, einer der Haupttrassen von München Richtung Osten, sind täglich 30 000 Kraftfahrzeuge unterwegs, vierspurig, Tempo 60.

Grünes Band, im Winter beheizt: Der Radweg auf Stelzen fünf Meter über der B 304. © Visualisierung: Gemeinde haar

Darüber dann noch ein Radweg auf Stelzen – das kann sich die SPD-Fraktion überhaupt nicht vorstellen. So würde Haar noch brutaler in zwei Hälften zerschnitten. Von „Luftschlössern“ sprach Dritte Bürgermeisterin Katharina Dworzak (SPD). Wenn man schon eine Vision für die B 304 wolle, dann bitte einen Tunnel, in dem der Verkehr verschwindet, und drüber ein Park. Aber das sei wahrscheinlich ähnlich unrealistisch wie dieser Radweg. Die SPD, und auch die Grünen, die einen Katalog mit gut 40 Fragen zum Projekt eingebracht haben, könnten sich diese Stelzenvariante allenfalls auf der geplanten Radwegtrasse entlang der Bahnlinie bis Vaterstetten vorstellen, und auch nur abschnittsweise, um etwa Hindernisse wie die B 471 zu überwinden.

Für Bürgermeister Bukowski bleibt der „RS 304“ der „Königsweg“: Verkehrswende, Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Wirtschaftsförderung – das Projekt stehe geradezu exemplarisch für den Weg in die Zukunft. Auch Peter Siemsen (FDP) will dem eine Chance geben. Und Andreas Rieder (CSU) warnte vor der deutschen Schwäche, Innovationen zu zerreden, die dann im Ausland erfolgreich umgesetzt würden.

