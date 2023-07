Kurioses und Kreatives: Impressionen von der Haarer Künstlermeile

Von: Bert Brosch

Filz- und Stoffpüppchen stellte Hanni Buchner aus. © bb

Auf der Künstlermeile in Haar war viel geboten, doch die Besucher ließen auf sich warten. Wie schön es im Sportpark war, erfahrt ihr hier.

Haar – Wie schon in den Vorjahren setzte sich auf der Künstlermeile 2023 im Sportpark Eglfing der Trend zu immer mehr Industrieware anstelle von Handwerkskunst fort. Doch wer genau hinschaute, entdeckte schönes Selbstgemachtes. So richtig voll wurde es zwischen Ständen trotzdem nicht. Lag es am neuen Standort oder dem Regenwetter bis 13 Uhr?

In luftiger Höhe flanierte diese Künstlerin vom „Duo Hochformat“ durch den Sportpark. © bb

Auf dem Parkplatz hatten die Stände wie auch Besucher viel Platz. Doch lediglich vor den beiden Bühnen war ständig viel Publikum. Gelockt wurden es an die Hauptbühne durch zahlreiche gute Bands, wie Under a hellblue Sky, Principal’s Office, Ukelites, Wasteland oder Guten A-bend. Auf der kleinen Bühne vor der Sporthalle zog zunächst Schlawindel die Kinder an. Danach zeigten die Cheerleader des TSV Haar sowie die diversen Tanzgruppen der VHS, was in allen Altersstufen möglich ist. Hochleistungssport präsentierten die Dansation Musicalschule sowie die Teilnehmer der Spinning-Übungen des TSV.

Zahlreiche Organisationen und Vereine aus Haar präsentierten sich auf der Künstlermeile: Die Bürgerstiftung Haar warb mit Kuchen und Eis für ihre Ziele Förderung von Bildungsgerechtigkeit und der Jugend sowie Linderung der Altersarmut. Am „Haarer Tisch“ gab es „den besten Kaffee und Kuchen mit den schönsten Damen der Gemeinde“, so bewarben es die Veranstalter. Der Verein „Hand in Hand“ trommelte für seine große Hand-Formation, am 25. Juli braucht man dafür 1500 Haarer im Sportpark. Die Nachbarschaftshilfe warb mit „coolen Klebe-Tatoos“, die Non-Profit-Organisation „Haar geht den Mehrweg“ warb für Mehrweggeschirr in möglichst vielen örtlichen Gaststätten. Ab 29. Juli soll das Projekt starten, bei dem die verschiedenen Mehrweg-Systeme vernetzt werden. Die sieben kommunalen Kitas suchten gemeinsam nach Personal. „Wir brauchen dringend neue Kolleginnen, und Haar ist so ein toller Arbeitgeber“, sagte Daniela von der Kita in der Edith-Hecht-Straße.

Paspartout zog mit dem bockigen Elefant Rudi über die Künstlermeile. © bb

Das kbo zeigte an mehreren Ständen das Ergebnis ihrer Arbeitstherapien, das Spielarchiv hatte viele Brettspiele zum Ausprobieren dabei. Im Schachclub konnte man das Spiel der Könige ausprobieren, bei den Disciples-Baseballern konnte man im „Battingcage“ seine Fähigkeiten am Schläger beweisen, ebenso bei der Schützengesellschaft Haar an ihren Lichtgewehren.

Zwischen den vielen Taschen-, Gürtel, Socken- und Tücherständen mit billiger Massenware aus Fernost musste man die echten Künstler suchen. Dabei stolperte man auch schon mal über Paspartout mit seinem störrischen Baby-Elefant Rudi, die Aktionskünstlerin Swink, komplett behangen mit Styropor- und Filzstreifen, oder die großen Stelzengänger vom „Duo Hochformat“. Handgemachte Seifen stellte Cornelia Braun aus, ihre Bandbreite reicht von Zimt mit Apfel über Avocado, Ringelblume, Patchouli, Maiglöckchen oder Apfelseife. Franziska Müller aus Haar macht herrliche „Eventfloristik“ für jeden Anlass, von der Trauerfeier bis zu Hochzeit und Messestand. Taschen und Accessoires aus alten Stoffen, also perfektes „Upcycling“, zeigte Alexandra Pöll am „Fetzenkunst“-Stand. Spezielle Kerzen aus Raps-Wachs zeigte Barbora Belakova – weil man das so schön einfärben kann. „Märchenhafte Tonwaren“ präsentierte Birgit Mayer, Claudia Metzger stellte kunterbunten Taschen und Topflappen aus. Bei attocube wurde mithilfe von flüssigem Stickstoff frisches Waldfruchteis hergestellt, und Hanni Buchner verkaufte Püppchen aus Filz und Stoff. Tobias Spindler aus Haar illuminiert Flaschen von Bier über Whiskey, Gin oder Sekt. „Ich trinke das nicht alles selber, sondern habe eine Kooperation mit einer Bar“, erklärt Spindler.

Ziel im Visier: Die Schützengesellschaft warb mit Lichtpunktgewehren für ihren Sport. © bb