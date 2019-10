Haar lehnt Fußgängerzone ab - Nun sollen Bürger bei Leibstraße mitreden

Weder „Shared Space“ noch Fußgängerzone: Diese Ideen für die Leibstraße hat der Gemeinderat Haar durchfallen lassen. Für die Bürger stehen noch zwei Varianten zur Diskussion.

Haar – Beim Thema „Ortsmitte“ hat das vom Planungsverband vorgelegte Mobilitätskonzept zwei Schwerpunkte: den Bahnhof und die Leibstraße, wo neben den Bürgern auch die Geschäftsinhaber mitreden dürfen. Zur Diskussion stehen eine Einbahnstraßenregelung oder ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20. Bei der Vorstellung des Mobilitätskonzepts spielten daher zwei weitere Varianten, eine Fußgängerzone und „Shared Space“, bei dem sich alle Verkehrsteilnehmer ohne Einschränkung auf der Leibstraße ohne Regelungen oder Markierungen auf dem Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme bewegen, schnell keine Rolle mehr.

Plädoyer für „Mut zur Fußgängerzone“ verhallt

Mike Seckinger (Grüne) konnte dem „Shared Space“ durchaus Charme abgewinnen: „Es gibt Städte, in denen das in Straßen mit über 10.000 Autos pro Tag umgesetzt wird. Da liegt die Leibstraße weit drunter.“ Auch Ton van Lier (FW) plädierte: „Lasst uns den Mut haben zu einer Fußgängerzone! Es funktioniert in Toronto, Amsterdam und Leipzig.“ Mit versenkbaren Pollern könne man den Liefer- und Busverkehr, aber auch gesonderte Ein- und Durchfahrten, etwa für Behinderte, sehr einfach regeln.

„Eine Fußgängerzone wäre unser Tod“

Klar und eindeutig positionierten sich die drei Geschäftsleute: Andreas Schwarcz von der Schwarcz-Malerei findet den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich „sehr attraktiv“, auch käme er mit einer Parkplatzreduzierung gut zurecht. Eine Fußgängerzone „wäre jedoch unser Tod, denn niemand schleppt die schweren Farbeimer über hunderte Meter zum Auto. Den Nachteil einer Einbahnstraßenregelung sehe ich ganz klar, dann muß man zu große Kreise drehen“, so Schwarcz.

Bei dieser Variante mit durchweg Tempo 20 gibt es keine Mischung von Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr, die Fußgänger haben auch keinen Vorrang, sie bekommen dafür breite Seitenräume und gute Querungsmöglichkeiten. Das bringt eine Reduzierung der Parkplätze um rund 30 Stellflächen mit sich.

Gemeinde „nicht reif genug“?

Auch Johannes Geiger sieht für sein Schuhgeschäft (Leibstraße 5) ein Überleben nur mit Parkplätzen gesichert. „Zwei Drittel meiner Kunden kommen nicht aus Haar. Für eine Fußgängerzone ist unsere Gemeinde auch nicht reif genug.“ Ähnlich argumentierte Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD): „Für eine Fußgängerzone bringen wir die nötige Frequenz nicht hin. Mit einer Einbahnstraße schneiden wir das Gewerbe und die Bewohner von Eglfing auch komplett von Haar ab.“

Gerade in diesem Ortsteil werde aber ein Gros der Gewerbesteuereinnahmen erwirtschaftet. „Da müssen wir schon sehr, sehr vorsichtig sein. Ich rate vehement davon ab!“ Zudem verlagere man damit den Verkehr in die Vockestraße, sagt Müller. „Dann haben die ihn vor der Nase.“

Bürger sollen bei zwei übrigen Varianten mitreden

Obschon der CSU-Antrag zur Prüfung einer Einbahnstraße zwischen Kreisel und Einmündung der B 304 bereits im März gescheitert war, brachte Dietrich Keymer diese Option wieder zur Sprache. Man solle „den Bürgern nicht nur in der Theorie attraktive Lösungen vorschlagen, sondern sie auch einmal ausprobieren. Wenn der Versuch scheitert, dann müssen wir eben anders rangehen.“

Nach Abstimmung der vier Varianten vereinten der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich sowie die Einbahnstraße die meisten Stimmen auf sich. Diese beiden werden in die im Dezember geplante Bürgerbeteiligung ins Rennen gehen.