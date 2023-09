Leibstraße neu gedacht: Entwurf für Umgestaltung von Haars Zentrum vorgestellt

Von: Sabina Brosch

Die Leibstraße in Haar wird umgebaut. Der erste Entwurf für die Umgestaltung wurde nun vorgestellt. Die Gemeinde justiert allerdings wohl noch nach.

Haar – Sitzstufen am Kreisel, ein Murmeltisch, ein Fontänenfeld und eine Leselandschaft mit offenem Bücherschrank vor der Bücherei: Das und vieles mehr soll die Leibstraße, das Zentrum Haars, schöner machen und dazu beitragen, dass man sich dort gerne aufhält. Als die Einkaufsstraße Haars soll sie gleichzeitig ein Punkt des Zusammenlebens und Begegnungsstätte sein, wo Wohnen, Kultur, Vergnügen, Veranstaltungen und Genuss stattfinden.

Stimmt das Angebot und lässt es sich gut einkaufen, dann kommen auch die Kunden. Die bleiben dann auch über den Einkauf hinaus auf einen Kaffee oder für ein Treffen mit Freunden. Dafür wiederum braucht es entsprechend gestaltete Plätze, möglichst viel Grün, Parkplätze für das Auto oder Fahrrad und auch genügend sicheren Raum für die Fußgänger. All das städteplanerisch unter einen Hut zu bringen, ist eine Leistung, die zu vollbringen sich Haar nun für die Leibstraße zum Ziel gesetzt hat.

Mit dem Architekturbüro „Holl Wieden Partnerschaft“ aus Würzburg ist ein Planer dafür bereits gefunden, der in seinem Konzept auf Multifunktionalität und hohe Aufenthaltsqualität setzt. Die Architekten streben eine Strahlfunktion auf die angrenzenden Quartiere an. „Wir sind einen entscheidenden Schritt weiter gekommen“, sagt Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU). Bei der Vorstellung des Konzepts sprach er gar von einem „Meilenstein in diesem umfangreichen Projekt“. Überzeugt hat der Vorschlag eines einheitlichen Straßenbelages und einer Temporeduzierung auf 20 km/h in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, der nicht nur das Überqueren der Straße sicherer macht, sondern auch dafür sorgt, dass E-Scooter und Radler die Straße gefahrlos nutzen können. Hinzu kommt die lebendige Gestaltung der Straßenränder, auch für die Freiraumgastronomie bleibt Platz, sich zu erweitern. Ein grünes Dach gegen Sonne und Hitze bilden die bestehenden Bäume und neu gepflanzte Linden. Sie überdachen auch teilweise die senkrecht angeordneten Pkw-Stellplätze. An Wochenenden oder Feiertagen können Flohmärkte oder Veranstaltungen stattfinden, Lesestände aufgebaut, Lesungen oder Abendveranstaltungen abgehalten werden.

„Die Bürger erhalten einen eigenen Freiraum“, so heißt es im Konzept, wobei Bauamtsleiter Klaus Schartel erklärt: „Wir sind erst bei den Grundzügen und Ideen.“ Für Änderungen und Anpassungen bleibt noch ausreichend Gelegenheit, so etwa für die Möblierung, die der besonderen Bedeutung der Geschäftsstraße derzeit nicht angemessen sei. Auch die vorgeschlagene diagonale Beleuchtung sieht Schartel kritisch. Die Feinjustierung und Modifizierungen folgen durch den Planungsauftrag, das letzte Wort hat der Gemeinderat, wenn er den Auftrag über die Planungsleistungen beschließt.

Information: Noch bis zum 19. September können die Vorschläge des Preisträgers „Holl Wieden“ sowie die weiteren Wettbewerbsbeiträge im Gebäude D (ehemaliges Maria-Stadler Haus) zu den Öffnungszeiten des Rathauses eingesehen werden.