Miete fürs Bürgerhaus steigt

Von Sabina Brosch schließen

Die Gemeinde Haar hat die Mietpreise für den Bürgersaal erhöht. Örtliche Vereine dürfen sie Seminarräume weiterhin kostenlos nutzen.

Haar – Die Preise für die Nutzung des Haarer Bürgersaals werden angehoben. Örtliche Vereine können die Seminarräume jedoch weiterhin kostenfrei nutzen.



Eine Anhebung der Preise um 15 Prozent sollen, erklärt Geschäftsführerin Veronika Gerstacker, die in den letzten Monaten stark gestiegenen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus auffangen. Die Preisanpassung trifft kommerzielle Vermietungen, örtliche Vereine und Institutionen gleichermaßen, Reinigung und Strom sind inklusive, extra berechnet werden die Bestuhlung, Technik und Personal. Die Preise hängen davon ab, welche Räume man mietet (Foyer, Gesamtsaal) und wie lange man die jeweiligen Räume mietet (bis vier Stunden oder länger). Im Vergleich zu vergleichbaren Häusern in der Umgebung ist das Haarer Bürgerhaus mit maximal 504 Personen das größte. Die Miete kostet in Haar umgerechnet pro Kopf 1,83 Euro, in Unterhaching 1,42 Euro, in Grasbrunn 1,66 Euro, in Putzbrunn 2,81 Euro und Ottobrunn 2,90 Euro.



Die Kosten Tarif A (kommerziell), Tarif B (örtl. Vereine und Institutionen) Gesamtsaal: Tagessatz A: 927 Euro, B: 193 Euro; bis 4 Stunden A: 521 Euro, B: 145 Euro. Kleiner Saal Tagessatz A: 196 Euro, B: 39 Euro; bis 4 Stunden A: 152 Euro, B: frei. Foyer Tagessatz A: 52 Euro, B: 13 Euro. Galerie Tagessatz A: 177 Euro, B: 33 Euro; bis 4 Stunden A: 127 Euro, B: frei. Seminarräume Tagessatz A: 45 Euro, B: frei.

Je nach Buchungsart hofft Gerstacker, durch die Erhöhung pro Halbjahr rund 4000 Euro mehr einzunehmen. Sie erwartet, dass die Kosten für Reinigung und externe Dienstleister weiter steigen, und kündigte an, dass es „trotz dieser Preiserhöhung für das Bürgerhaus knapp werden kann. Wir wissen nicht, ob es überhaupt reicht. Wir werden gegebenenfalls nochmals sprechen müssen.“



Neu geregelt wurde im Zuge der Preiserhöhung auch die Bewirtung für den Bürgersaal. „Wir haben eine Trennung von Vermietung und Bewirtung, das ist mit den neuen Wirten auch so abgesprochen“, bestätigte Gerstacker. Wer den Bürgersaal künftig mietet, kann frei wählen, ob er eine Bewirtung durch die Gastwirte wünscht oder ein externes Catering in Anspruch nehmen will. Derzeit ist das Bürgerhaus wegen der Sanierung ohnehin geschlossen.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.