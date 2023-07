Monatelange Sperrung: Kreuzung wird umgebaut

Von: Sabina Brosch

Umbau steht an: Der Verkehr an der Kreuzung Adler-, Drossel- und Bahnstraße in Haar soll durch die Umgestaltung entschleunigt werden. © sab

Die Kreuzung Adler-, Drossel- und Bahnstraße in Haar wird umgebaut. Ab kommenden Montag ist sie deshalb für Monate gesperrt.

Haar – Ab Montag, 17. Juli, wird die Kreuzung Adler-, Drossel- und Bahnstraße in Haar umgebaut. Die Fahrbahnen werden enger, die Gehwege dafür breiter und auch Grünstreifen werden angelegt. Ziel der Sanierung ist laut Baureferat München, die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und damit die Sicherheit für den Fuß- und Radweg zu erhöhen.

Dafür werden die großzügig breit angelegten Abbiegespuren von und in den Drosselweg zurückgebaut. Durch die Fahrbahnverengung fallen somit auch die beiden Inseln weg. Der nördliche Teil der Bahnstraße, der zur Unterführung führt, wird auf eine Breite von 8,70 Metern verengt. Mit den damit gewonnenen Flächen werden die Geh- und Radwege vergrößert und deutlich weiter in die Kreuzung hineingeführt. „Dies verringert die Querungsdistanzen und macht die Inseln überflüssig“, so das Baureferat.

Zwischen Bahn- und Adlerstraße wird es einen weiteren Fußweg in Richtung S-Bahnstation geben, auch die Wertstoffcontainer werden neu angeordnet und erschlossen. An den entsiegelten Flächen entstehen Grünflächen; drei Bäume werden gepflanzt.

Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen dauern voraussichtlich bis 24. November, in dieser Zeit ist die Kreuzung voll gesperrt. Anlieger haben, so das Baureferat, stets die Möglichkeit, ihre Grundstücke zu erreichen und können trotz Absperrung von der Drossel-, Adler- und Bahnstraße bis zur Baustelle im Kreuzungsbereich fahren.

