Münchnerin fährt Haarerin an

Beim Rückwärtsfahren hat eine Münchnerin eine Fußgängerin übersehen und sie angefahren.

Haar – Eine Münchnerin hat in Haar eine Fußgängerin übersehen und deshalb einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 42-jährige Münchnerin am Montag um 15.50 auf dem Jagdfeldring. Wegen einer Warenlieferung wich sie auf das Gelände der Grundschule aus, konnte aber nicht weiterfahren. Beim Rückwärtsfahren auf die Straße übersah sie auf dem Gehweg eine 44-Jährige aus Haar und fuhr sie an. Der Rettungsdienst brachte die Haarerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, ein Sachschaden entstand nicht.