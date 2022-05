Nachmittagsbetreuung gesichert: Gemeinde investiert gut 100.000 Euro

Von: Günter Hiel

Für rund 200 Kinder und Jugendliche der Grundschulen am Jagdfeld und St. Konrad sowie der Mittelschule Haar ist die Betreuung gesichert. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Eltern in Haar können aufatmen: Die Nachmittagsbetreuung ist gesichert. Für Personal und Ausstattung stellt die Gemeinde gut 100.000 Euro zur Verfügung.

Haar – Die Nachmittagsbetreuung für rund 200 Kinder und Jugendliche der Grundschulen am Jagdfeld und St. Konrad sowie der Mittelschule Haar ist gesichert. Die Gemeinde genehmigt dafür trotz angespannter Haushaltslage gut 100 000 Euro für dieses und das kommende Schuljahr und ist damit einem Zuschussantrag der Volkshochschule nachgekommen, die diese Betreuung gewährleistet. Der Gemeinderat gab seine Zustimmung mit 21:7 Stimmen. Viele Eltern dürften aufatmen.

Die Volkshochschule, die im Auftrag der Gemeinde die Nachmittagsbetreuung stemmt, versorgt im laufenden Schuljahr 204 Kinder und Jugendliche. An der Mittelschule 98, an der Jagdfeld-Grundschule 48 und an der Konradschule 58. „Um diese Betreuungsleistung zu erbringen, brauchen wir gesicherte Finanzen und ausreichend Räume“, hatten VHS-Vorsitzende Gabriele Müller und Geschäftsführerin Lourdes Maria Ros de Andre´s im Zuschussantrag erklärt. „Die Eltern verlassen sich auf unsere Betreuungsangebote und müssen sich bei einer Reduktion des Angebots schnell nach Alternativen umsehen.“



100 000 Euro für zusätzliches Personal und Ausstattung

Das ist jetzt nicht nötig, denn die Gemeinde bewilligt gut 100 000 Euro für zusätzliches Personal und Ausstattung. Bisher mussten bei Engpässen Verwaltungskräfte der VHS in der Betreuung einspringen, Überstunden wurden gesammelt. Jetzt hat die Gemeinde zusätzlich 30 Wochenstunden für eine Fachbereichsleitung genehmigt, was mit jährlich rund 54 000 Euro zu Buche schlägt; 15 Wochenstunden für die Buchhaltung, vier für die Leitung, und auch 20,7 Wochenstunden für eine Springerin oder einen Springer wurden nach längerer Diskussion bewilligt. Dabei muss die Gemeinde nach dem Wegzug des größten Gewerbesteuerzahlers, des Pharmaunternehmens MSD, und unerwarteten Mehrkosten von rund 3,2 Millionen Euro bei den Projekten Bürgerhaus-Sanierung und Jagdfeldschule genau aufs Geld schauen.



Die Gemeinde wird diese Kosten vorerst nur bis zum Ende des Schuljahres 2022/23 tragen. Denn längerfristig ist in einem Entwicklungsprozess eine „gemeinsame Betrachtung, Weiterentwicklung und Optimierung der Angebote“ geplant. Ein erster Workshop „Bildungslandschaft Haar – Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung“, ist bereits geplant.

