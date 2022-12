Bürgermeister betont: Neue Einnahmequellen nötig - sonst fehlt Geld für Kinder und Senioren

Von: Bert Brosch

Hybride Veranstaltung: Rund 180 Haarer verfolgten die Bürgerversammlung, wahlweise vor Ort oder über das Internet. © Bert Brosch

Bei der Bürgerversammlung hat Rathauschef Andreas Bukowski erneut betont, wie wichtig neue Einnahmequellen für die Gemeinde sind. Sonst stehen Investitionen für Kinder und Senioren auf der Kippe.

Haar – Die Gemeinde Haar hat vieles vor, aber kein Geld. So lässt sich der gut zweistündige Vortrag von Rathauschef Andreas Bukowski (CSU) auf der Bürgerversammlung zusammenfassen, den 100 Haarer im Bürgersaal verfolgten und weitere 77 per Live-Stream von daheim aus. Es müssen Gewerbesteuerzahler her.

Bevor Bukowski startete, verwies Landrat Christoph Göbel (CSU) auf die Notwendigkeit der Kreisumlage, die alle Kommunen an den Landkreis entrichten müssen: Der Landkreis beherberge über 7000 Flüchtlinge, davon 3000 Ukrainer. „Das sind weit mehr als im Flüchtlingsjahr 2015 – und jeden Tag kommen 100 neue dazu, die verteilt und versorgt werden müssen“, sagte Göbel. Enorme Summen gebe der Kreis aus für den ÖPNV, heuer über 50 Millionen Euro, im Jahr 2023 über 70 Millionen, ebenso für weiterführende Schulen, allein dieses Jahr 126 Millionen. Vor allem aber zahlt er viel Geld für die soziale Sicherung, in diesem Jahr annähernd 500 Millionen Euro. Göbel: „Daher brauchen wir eine gesunde Wirtschaft im Kreis und eben auch die Kreisumlage.“

„Wenn uns das nicht gelingt...“

Auf die kam auch Bukowski rasch zu sprechen, beträgt sie doch kommendes Jahr in Haar 26 Millionen Euro, 2021 waren es nur 15 Millionen Euro. Der Betrag basiert auf den Gewerbesteuereinnahmen von vor zwei Jahren, und die lagen in Haar 2021 bei 43 Millionen Euro und dieses Jahr durch hohe Nachzahlungen sogar bei 48 Millionen. Für die kommenden Jahre sehe es aber ganz schlecht aus, die Gemeinde kalkuliert für 2023 nur mit 11 Millionen Euro Gewerbesteuer, lediglich die Einkommenssteuer steigt von 15,9 auf 16,8 Millionen Euro. „Nach dem Wegzug von MSD haben wir keinen großen Gewerbesteuerzahler mehr, 75 Prozent der Betriebe zahlen gar nichts, nur sehr wenige mehr als 50 000 Euro“, berichtete Bukowski. Die Gemeinde müsse angesichts der vielen Projekte dringend Gewerbegebiete ausweisen und vor allem neue Gewerbesteuerzahler nach Haar lotsen. „Wenn uns das nicht gelingt, haben wir viel weniger Geld für Senioren, Kinder, Vereine und vor allem für Investitionen.“

Neben der Kreisumlage von 26 Millionen Euro will die Gemeinde 2023 rund 13 Millionen Euro für Investitionen ausgeben: 3,2 Millionen für Schulen, 3,1 Millionen für den Umbau des Bürgerhauses, 1,5 Millionen für Sport und Bäder, 1,3 Millionen für die Verkehrsinfrastruktur und 1,1 Millionen als erste Teilsumme für den Neubau des Jugendhauses „Dino“. Die Gemeinde plant zudem den Umbau des Sportgeländes an der Vockestraße „zur Sport-Insel für alle“, so Bukowski, das Ernst-Mach-Gymnasium und die alte Jagdfeldschule werden auch umgebaut, die Gaststätte zur Post/Bürgerhaaus saniert. Zudem wachse Haar stark, jetzt sind es über 24 000, bis 2030 schon 28 000 Einwohner. „Da brauchen wir mehr Personal in den Ämtern und für die Betreuung der Kinder und Senioren. Wir haben ein neues Kulturamt und werden ein neues Sportamt gründen.“ Daher stiegen die Personalkosten auf 17,3 Millionen. Damit die Gemeinde sich das leisten kann, bedient sie sich auf dem Sparkonto: Die Rücklagen sinken von 77,8 auf 47,8 Millionen und werden 2026 nur noch 3,1 Millionen betragen.

Grund zur Freude gab es doch noch: Zufällig, so Bukowski, habe man entdeckt, dass die Gemeinde kommendes Jahr 950 Jahre alt werde. Das soll mit einem großen Fest gefeiert werden.

Das interessierte die Bürger Jochen Hopf vermisste im Haushalt für 2023 einen Posten für erneuerbare Energie-Projekte. „Die Umrüstung in den Hallenbädern von Gas auf Wärmepumpen würde enorm Kosten sparen.“ Bürgermeister Andreas Bukowski sagte, der Haushalt sei sehr eng gestrickt, aus finanziellen und personellen Gründen könne man nicht alles realisieren, was wünschenswert sei.

Georg Obermeier ist Vorsitzender des Seniorenclubs und begeisterter Wasser-Gymnast. „Seit die Gemeinde die Wassertemperatur von 28 auf 26 Grad abgesenkt hat, sind wir nur noch fünf Senioren zwischen 70 und 90 Jahren.“ Früher seien 15 bis 20 Leute gewesen. „Bitte machen Sie das Wasser für die eine Stunde wieder wärmer.“ Bukowski hatte eine, wenn auch nicht ernst gemeinte Idee: „Wenn alle reinpinkeln, wird es wärmer – aber ernsthaft: Wir sparen uns durch die Absenkung 25 Prozent Energie. Das bleibt jetzt leider erst mal so.“

Bei dem aufgeständerten Radweg über der B 304 handle es sich derweil nur um eine Idee, sagte Bukowski auf Nachfrage aus dem Internet. „Aber in München soll so ein Radweg gebaut werden, ebenso in Basel und Stuttgart. Also kann die Idee nicht so falsch sein.“