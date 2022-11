„Meine Aufgabe erfüllt mich“: Haars neuer Pfarrer über seine Vision und die Suche nach einem Fußballverein

Von: Carina Ottillinger

Kickender Pfarrer: Pater Gabriel Budau ist in Haar schon angekommen – nur eine Fußballmannschaft sucht er noch. © Carina Ottillinger

Seit Anfang Oktober ist Pater Gabriel Budau der neue Pfarrer in Haar. Im Interview spricht Pater Gabriel über seinen Traumberuf, seine Vision für die Gemeinde und die Suche nach einer Fußballmannschaft.

Haar – Zum Interview im Haarer Pfarrhaus zündet Pater Gabriel Budau eine Kerze an und macht Kaffee. Obwohl er ja eigentlich gar nicht so viel Zeit hat. Gleich steht das nächste Gespräch an, sein Terminkalender ist rappelvoll. Die Pfarrgemeinde muss der 41-jährige Geistliche nämlich noch weiter kennenlernen. Erst seit gut einem Monat ist Pater Gabriel der neue Pfarrer in Haar. Er gehört dem Minoritenorden der Franziskaner an. Mit seinen beiden Mitbrüdern hat er eine Ordensgemeinschaft im Pfarrverband gegründet. Im Interview spricht Pater Gabriel über seinen Traumberuf, seine Vision für die Gemeinde und die Suche nach einer Fußballmannschaft.

Pater Gabriel, fühlen Sie und Ihre Mitbrüder sich wohl in Haar?

Wir wurden herzlich aufgenommen. Alle haben uns geholfen, uns einzurichten. Das war eine große Unterstützung für uns. Auch mit dem Pfarrgemeinderat, der Kirchenverwaltung und den Mitarbeitern verstehen wir uns gut. Das ist ein schönes Zeichen und tut uns gut.

Was ist der Minoritenorden der Franziskaner?

Der Heilige Franziskus von Assisi ist der Gründer unseres Ordens. Schon seit 800 Jahren besteht der Orden. Der Hl. Franziskus kam aus einer kaufmännischen Familie, ihm standen alle Möglichkeiten offen, aber er entschied sich dazu, den Armen und Kranken zu helfen. Das ist der Kern unseres Ordens: Wir widmen uns den Bedürftigen. Auch der Name des Papstes geht zurück auf Franziskus von Assisi. Er geht an die Ränder der Gesellschaft, wo Armut und Not herrschen. Das ist für uns ein starker Grund, als Franziskaner zu wirken. Wir sind tätig in der Seelsorge; wir feiern Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, alle Gottesdienste im Jahr. Aber besonders sind wir offen für alle, die in Not sind.

Pater Gabriel Budau ist seit 1. Oktober in Haar © Carina Ottillinger

Was hat Sie dazu bewegt, bereits mit 14 Jahren ins Kloster zu gehen?

Ich glaube, es ist ein Zeichen der Berufung. Meine Geschwister haben sich für die Ehe entschieden. Ich hatte schon mit 14 Jahren den Wunsch, Priester zu werden. Es waren kleine Fragen in dem Alter und ein Gefühl, dass mein Beruf mich zu Gott führt. Es war ein langer Weg, knapp zehn Jahre mit Gymnasium, Studium und Noviziat.

Ist Pfarrer Ihr Traumberuf?

Als Pater oder als Priester bin ich nicht an Arbeitszeiten gebunden. Es ist ein 24-Stunden-Job. Und auch kein Job, sondern eine Hingabe, eine Aufgabe für die Gemeinde und die Gemeinschaft. Für die, die uns brauchen. Meine Aufgabe, das kann ich zu 100 Prozent sagen, erfüllt mich, macht mich glücklich und begeistert mich. Meine Aufgabe motiviert mich jeden Tag, meine Termine wahrzunehmen (zeigt auf seinen Terminkalender) und Gott zu danken für meine Berufung. Es ist etwas, das mir geschenkt wurde. Ich habe nicht viel ausprobiert, sondern bin schon von Anfang an diesen Weg gegangen. Die Erfahrungen des Lebens haben mich auf die Probe gestellt.

Haben Sie ein Beispiel?

Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich den richtigen Weg gehe. Will ich nicht doch eine Familie gründen oder etwas ganz anderes probieren? Aber jetzt bin ich glücklich als Priester.

Warum haben Sie sich mit Ihrer Ordensgemeinschaft in Haar niedergelassen?

Zur Person Gabriel Budau stammt aus Rumänien. Er wurde 1981 in Bacau im Nordosten des Landes geboren. Bereits mit 14 Jahren ging er ins Franziskanerseminar. Dort absolvierte er eine Ordensausbildung einschließlich Studium der Philosophie und Theologie. 2006 erhielt Budau die Priesterweihe. Sein rumänisches Ordensprovinzial sandte ihn nach Köln, wo er seine erste Kaplanstelle antrat. Ab 2011 war Budau als Seelsorger am Chiemsee tätig und später auch Leiter des Pfarrverbands Chieming. Am 1. Oktober übernahm Budau die neue Stelle im Pfarrverband Haar. Gleichzeitig hat sich sein Orden in der Gemeinde niedergelassen. Seine beiden Mitbrüder heißen Pater Mihai und Pater Dan.

Die Stelle in Haar war frei, und gleichzeitig haben wir einen Antrag gestellt, dass wir bereit sind, eine neue Gemeinde zu übernehmen und dort eine Gemeinschaft zu gründen. Das hat sich gut zusammengefügt von unserer Seite und auch vom Pfarrverband Haar. Das Pfarrhaus ist groß genug für eine Gemeinschaft. Wir sind zu dritt. Im Pfarrhaus unten haben wir die Büros und die Gemeinschaftsräume und oben die Einzelzimmer für jeden von uns. Es ist selten, dass man ein Pfarrhaus findet für eine Gemeinschaft. Oft muss man etwas umbauen. Hier musste man nichts ändern. Es war eine gute Fügung.

Wie sieht Ihr Alltag aus?

Wie in jeder Familie, wie in jeder Wohngemeinschaft leben wir als Klostergemeinschaft auch mit verschiedenen Aufgaben. Zum Tagesablauf gehören auch die Gebetszeiten: Laudes in der Früh, Mittagsgebet, Vesper am Abend. Es gibt Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Gespräche. Morgens haben wir Bürozeit mit Terminen und Gesprächen. Abends haben wir oft Sitzungen mit dem Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung. Es gibt auch Freizeit.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich gehe auf den Berg. Ich mache gerne Sport, wenn ich ein, zwei Stunden freihabe: Fußball, Tennis, Tischtennis, Schwimmen. Wir sind offen für die Vereine. Vielleicht können Sie einen Aufruf machen (lacht).

Welche Ideen haben Sie für die Gemeinde?

Unsere Vision ist die Verkündigung. Wir sind hier, um das Evangelium, die frohe Botschaft für alle, von Kindern bis Senioren, zu verkündigen. Sehr wichtig sind die Jugendlichen. Wir wollen sie für die Kirche begeistern. Die Gruppen, die schon laufen, werden wir weiter pflegen. Wir als Gemeinschaft können mehr Gottesdienste anbieten. Die Vision ist, eine Gemeinschaft anzubieten für alle, die in der Kirche eine Heimat suchen, ein Zuhause, einen Ort, wo man zu Gott findet. Wir sind erst beim Kennenlernen. Was wir sonst noch anbieten können, müssen wir erst mit dem Pfarrgemeinderat absprechen.

