Schlaganfall, Migräne, Parkinson: Wichtige Erkenntnisse der Neurologie

Am 12. Mai feiert die kbo Klinik für Neurologie in Haar ihren 50. Geburtstag. Das Jubiläum wirft ein Schlaglicht auf den technischen Wandel in der Medizin.

Haar – In der Neurologie, wo es vorwiegend um das Gehirn und die Nerven geht, sind die geläufigsten Krankheiten Epilepsie, M. Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz, Hirnhautentzündung, Migräne und natürlich der Schlaganfall. Dessen typische Symptome, etwa ein hängender Arm oder erschlaffter Mundwinkel, kennt man schon lange. Ebenso die Tatsache, dass dabei irgendwas im Hirn passiert.

Das Wissen um „irgendwas“ machte es den Ärzten vor 50 Jahren jedoch nicht möglich, einen Schlaganfall richtig zu behandeln, weiß Silvia Hörmann (62), die seit 41 Jahren in der kbo Neurologie am Isar-Amper-Klinikum München-Ost tätig ist. Seit dem Jahr 2000 ist sie Stationsleitung. „Es hat sich so vieles in den letzten 20 Jahren getan. So viele Möglichkeiten haben sich ergeben, es ist der Wahnsinn!“

50 Jahre Neurologie Haar: auch damals wurden Patienten bestmöglich versorgt

Sie ist eine Frau der ersten Stunde und kann sehr gut einschätzen, was sich in dieser Zeit verändert hat. Begonnen hat die Haarer Neurologie im damals modernen Gebäude Haus 12 und verfügte als einzige Münchner Neurologie über Intensivbetten.

„Auch zu dieser Zeit wurden die Patienten bestmöglich versorgt“, sagt Hörmann, „aber man hat sich auf die inneren Organe konzentriert, Blutdruck gemessen und ähnliches, um das Hirn hat sich keiner gekümmert.“ Man legte den Patienten halt ins Bett und musste mehr oder weniger abwarten, „bis sich sein Zustand bessert“, damit er in ein Rehazentrum verlegt oder wieder nach Hause in die dortige weitere Versorgung oder Betreuung entlassen wurde. Die Versorgung des Patienten basierte auf ungeprüften therapeutischen Bemühungen.

+ Chefarzt der Neurologie Haar: Martin Marziniak. © Norman Pretschner

50 Jahre Neurologie Haar: Technik ermöglicht erst eine Diagnose

Das änderte sich mit der Computertomographie (CT) oder Kernspintomographie (MRT), zwei bildgebende Verfahren, die den „Blick“ ins Gehirn ermöglichen und heute in Minutenschnelle die Frage lösen, ob ein Gefäßverschluss, Gerinnsel oder eine Hirnblutung den Schlaganfall verursacht. „Mit diesem Wissen können wir heute auch die entsprechende Therapie einleiten“, sagt Neurologie Chefarzt Martin Marziniak.

Ein Gerinnsel wird mittels Lyse-Therapie aufgelöst, ein Verschluss unter Umständen mit einer Thrombektomie, eine Hirnblutung erfordert möglicherweise eine Operation. Denn man weiß heute auch, je schneller die ersten Sofort-Maßnahmen eingeleitet werden, desto weniger Nervenzellen sterben ab und umso weniger gravierend wirken sich die Schäden aus.

50 Jahre Neurologie Haar: Verfeinerte Diagnostik

Weitere Untersuchungen sind das Langzeit-EGK, ein Herzultraschall, spezielle Blutuntersuchungen, Schluckuntersuchungen, die Langzeitüberwachung oder die gute alte Pulsmessung. Bewusstslose oder beatmete Patienten kommen direkt auf die Intensivstation und werden ganzheitlich überwacht. Parallel zur Technik verfeinerte sich die Diagnostik und veränderte und verbreiterte sich auch das Leistungsspektrum.

„Früher blieb man nach einer Bandscheiben-OP schon auch mal bis zu sechs Wochen im Krankenhaus, auch das gibt es heute nicht mehr“, sagt Marziniak. Er berichtet von Autoimmunkrankheiten, bei denen Antikörper das Gehirn attackieren und schädigen. Die Patienten haben Psychosen, „früher hat man sie in der psychiatrischen Klinik symptomatisch behandelt, heute können wir die Ursachen behandeln.“ Für die Behandlung von Multipler Sklerose gibt es mittlerweile 25 Medikamente „vor etwas über 20 Jahren war es noch eines.“

50 Jahre Neurologie Haar: „spannend, vielfältig und interessant“

Seit gut vier Jahren hat die Klinik für Neurologie am Isar-Amper-Klinikum die Kette von der intensivmedizinischen Behandlung bis hin zur Frührehabilitation geschlossen. Hier treffen die Patienten auf Stationsleiterin Gabriele Helfrich (57) und ihr Team. Auch nach 37 Jahren findet sie die Neurologie immer noch „spannend, vielfältig und interessant.“ Helfrich arbeitet mit einem multiprofessionellen Team von Physio-, Sport-, Logo- oder Ergotherapie.

„Keine Schädigung, ob Sprache, Bewegung oder das Denken betroffen sind, ist gleich. Jede Rehabilitation ist stets individuell, das Ziel jedoch immer das gleiche: Der Patient soll so gut wie möglich wieder die Selbstständigkeit erlangen“, sagt Stationsleiterin Helfrich.

