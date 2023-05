Nur einer Kita bleibt heftige Gebührenerhöhung erspart

Von: Sabina Brosch

Hätte sich eine Lösung für die Eltern aller drei Kitas gewünscht: Andrea Kunz mit ihrem Mann, den einjährigen Zwillingen und dem vierjährigen Sohn. © privat

Die Verhandlungen zwischen Gemeinde und der Kindertagesstätte Haar gGmbH sind gescheitert. Für einige Eltern wird es jetzt richtig teuer.

Haar – Es wird keinen Kooperationsvertrag zwischen Gemeinde und der Kindertagesstätte Haar gGmbH geben, somit wird die Kita an der Ferdinand-Kobell-Straße ab September in Trägerschaft der Gemeinde fortgeführt, um Eltern vor einer Gebührenerhöhung um bis zu 150 Prozent zu bewahren.

Mutter Andrea Kunz fehlte Einbindung der Eltern in die Entscheidung

Die Grundsatzentscheidung ist gefällt, für die Eltern gibt es aber dennoch kein Aufatmen. „Wir Eltern waren nie in die Entscheidung eingebunden, weder von Seiten der Einrichtung noch von Seiten der Gemeinde“, sagt Andrea Kunz, Mutter eines Kita-Kindes. Leider habe auch die Gemeinde nicht auf einen offenen Brief von Eltern reagiert, deshalb sei man enttäuscht, dass es „keinen konstruktiven Umgang mit der Situation“ gegeben habe.

Noch viele Fragen zum Bespiel zum Thema Personal offen

Zumal auch weiterhin sehr viele Fragen offen blieben. Die Eltern wüssten nicht, ob das Kita-Personal von der Gemeinde übernommen wird und auch nicht, ob im September genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Deshalb weiß Andrea Kunz trotz mündlicher Zusage für einen Kita-Platz immer noch nicht, ob ihre beiden einjährigen Zwillinge auch wirklich im September dort unterkommen und sie dann auch wieder in ihren Beruf zurückkehren kann.

Situation für die Eltern der anderen beiden Einrichtungen bleibt schwierig

Von Entspannung bei Familie Kunz kann also noch nicht die Rede sein. Auch, dass ihre Einrichtung zwar „gerettet“ ist und keine Erhöhung der Kita-Gebühren um 150 Prozent droht, macht sie nicht zufrieden. „Denn selbst wenn es so aussieht, dass wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind, haben wir gehofft, die Eltern der beiden anderen Einrichtungen der Kita gGmbH besser unterstützen zu können. Die Situation nun ist gegenüber diesen ungerecht.“

Dritte Bürgermeisterin Katharina Dworzak tut es leid für die Eltern der beiden anderen Häuser

Das kann Dritte Bürgermeisterin Katharina Dworzak (SPD), die ebenfalls ein Kind in der Kita hat, nur unterstützen. „Mir tut es besonders leid für die Eltern der beiden anderen Häuser, die die Kita gGmbH in Haar unterhält“, so Dworzak. Diese müssen nämlich die erhöhten Kita-Gebühren tragen „und da können wir leider nichts tun“. Zumindest ist sie zuversichtlich, dass es der Gemeinde gelingen wird, für die Ferdinand-Kobell-Straße einen guten Übergang zu gestalten. „Hier werde ich auch gerne mithelfen und mitgestalten. Denn ich kenne die Einrichtung sehr gut.“

Bedauer über ablehnende Haltung der Geschäftsführung der Kita Haar gGmbH

Dworzak hofft, dass die Kindergarten-Mitarbeiter das Angebot, dann bei der Gemeinde zu arbeiten, annehmen und auch das altersübergreifende Konzept erhalten werden kann. „Aber ich bedauere es sehr, dass die Geschäftsführung der Kita gGmbH die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags abgelehnt hat und das Haus nicht weiterführen wird.“