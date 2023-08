Pilotprojekt bis Ende Oktober: Mehrweg-System für Geschirr soll unkomplizierter werden

Von: Sabina Brosch

Teilen

„Es ist schlichtweg zu umständlich“: Tilman Walz, Initiator von ReFrastructure, will das Mehrwegsystem vereinfachn und stieß bei Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) mit der Idee eines Pilotprojekts in Haar auf offene Ohren. © sab

In Haar läuft ein Pilotprojekt, und zwar noch bis Ende Oktober: Gastro-Kunden können Mehrweg-Pfandgeschirr zentral zurückgeben. Das soll das System schmackhafter machen.

Haar – Die Gemeinde Haar will die Attraktivität von Mehrwegsystemen steigern und das Kreislaufsystem ankurbeln. Pfandbecher oder -teller können bis Ende Oktober bei jedem Ausgabe-Betrieb zurückgegeben werden – unabhängig vom System, das Pfand gibt es trotzdem zurück.

Das Stichwort heißt Kreislaufwirtschaft, ein wichtiges Wort für die Kommune und Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU). Der Bau des neuen Jugendzentrums Dino nach dem „cradle-to-cradle-Prinzip“, aber auch die vor zwei Jahren initiierte Aktion „MehrWeg MehrWert“ sind für Bukowski wichtige Schritte zur „Circular City“, die man werden möchte. So ein Mehrwegsystem funktioniert aber nur, wenn die Konsumenten es auch annehmen, das Bewusstsein für die Vorteile, aber auch die Notwendigkeit von Mehrweg ist immer noch gering.

„Es ist schlichtweg zu umständlich“

Haar initiierte vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Gewerbeverband Haar-Trudering eine „MehrWeg MehrWert“ Aktion und unterstützte jeden Betrieb finanziell mit 500 Euro. Aber nur fünf Betriebe machen bisher mit. „Es wären aber 24 Unternehmen aus der Gastronomie, die mitmachen könnten“, erklärt Ansgar Sommer, Vorsitzender des Gewerbeverbands. Ein Manko ist, dass die Betriebe mit unterschiedlichen Mehrweganbietern und jedes mit eigenen Pfandgebühren arbeiten. Daher nehmen sie auch nur ihr eigenes Geschirr zurück. Es fehlt ein einheitliches Rückgabesystem.

„Das trägt leider dazu bei, dass die Konsumenten nur ungern zu Pfandbecher und -teller greifen. Es ist schlichtweg zu umständlich, für die Konsumenten und auch die teilnehmenden Betriebe. Man hat ja sonst eine Unmenge unterschiedlicher Mehrwegsysteme im Schrank“, sagt Eckhard von Münchow von der Firma „ReFrastructure“. Das Unternehmen arbeitet an einer digitalen Infrastruktur mit dem Management einer lokalen Spül- und Verteillogistik und testet nun das System in Haar. Damit die Bequemlichkeit nicht über die Nachhaltigkeit siegt, will das Unternehmen dieses Problem mit den Mehrweganbietern Recup, reCircle und Revelo lösen.

Dreh- und Angelpunkt in der Leibstraße

Bis Ende Oktober läuft das Haarer Pilotprojekt, Dreh- und Angelpunkt dieser Kampagne ist der für diesen Zeitraum eingerichtete Infopoint in der Leibstraße 24 hinter Schreibwaren Willerer. Dort können sich die Bürger zum Thema informieren und auch ihre Behältnisse zurückgeben. Egal welcher Mehrweganbieter, es gibt auch das jeweilige Pfand zurück. ReFrastracture holt anschließend die Mehrweggebinde ab, lässt sie von einem Spüldienst reinigen und führt sie wieder dem Kreislauf zu.

Die in Haar gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Relevanz von Mehrwegsystemen auf nationaler Ebene weiter voranzutreiben, Ziel ist es, eine Infrastruktur ähnlich Flaschen-Pfandautomaten aufzubauen. Dass Haar die idealen Testbedingungen bietet ist sich Bukowski sicher. „Die Gemeinde spricht nicht nur von Kreislaufwirtschaft, sondern setzt sie auch um. Ich kann nur alle Haarer dazu aufrufen, das Angebot zu nutzen und ihre Speisen und Getränke so oft wie möglich in Mehrwegverpackungen mitzunehmen“, betont Bukowski.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.