Pistole und Messer: Nachbarstreit eskaliert - Polizei rückt mit Großaufgebot an

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizeirückte mit einem Großaufgebot an (Symbolbild). © dpa

Ein lange schwelender Streit unter Nachbarn ist in der Nacht auf Donnerstag in Haar eskaliert. Die Streithähne waren mit Messer und Pistole bewaffnet. Großeinsatz.

Haar - Am Mittwoch, 26. April, gegen 21.45 Uhr, stand ein 31-Jähriger Haarer auf seinem Balkon. Von dort erspähte er seinen 40-jährigen Nachbarn, mit dem er in Fehde liegt, der zu Fuß in Richtung seiner Wohnung im gleichen Mehrfamilienhaus ging. Die beiden bepöbelten sich und stritten - und dann ging‘s rund.

Landkreis München: Nachbarn bedrohen sich mit Pistole und Messer

Der 31-Jährige zog eine Pistole und bedrohte vom Balkon aus den Nachbarn unten, meldet die Polizei. Daraufhin zückte der 40-Jährige ein Messer und bedrohte wiederrum den 31-Jährigen. Beide gingen zurück in ihre Wohnungen und der 31-Jährige verständigte den Notruf der Polizei.

Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Polizei stürmt in beide Wohnungen

Die Polizei eilte mit mehreren Streifen zu dem Mehrfamilienhaus. Der 40-Jährige konnte in der Wohnung unbewaffnet angetroffen werden. Das Messer, mit dem er seiinen Nachbarn bedroht hatte, konnte die Polizei nicht finden. „Der 31- Jährige konnte ebenfalls widerstandslos angetroffen werden“, meldet die Polizei. Bei ihm stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher.

Beide Männer wegen Bedrohung angezeigt

Nach den ersten Erkenntnissen befinden sich der 31-Jährige und der 40-Jährige in einem längeren Nachbarschaftsstreit. Beide wurden nun wegen Bedrohung angezeigt. Das Kommissariat 26 (Bedrohungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.