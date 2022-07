Quadratmeter ab 9000 Euro: Hier entstehen 85 Eigentumswohnungen

Von: Laura May

Teilen

Die Bauarbeiten auf dem Grundstück Ecke Leibstraße/Annelies-Kupper-Allee sind angelaufen. © Janina Kufner

85 Eigentumswohnungen entstehen im „Annelies Quartier“ in Haar. Wer eine davon kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Der Quadratmeterpreis beginnt bei 9000. Euro.

Haar – Gegenüber des denkmalgeschützten Jugendstilparks baut der Immobilienentwickler „Zima“ in Haar bis 2024 insgesamt 85 neue Eigentumswohnungen. Die Gemeinde bekommt damit das nächste, große Wohnareal. Sein Name: „Annelies Quartier“. Kostenpunkt: rund 100 Millionen Euro.

„Nach einer intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist es gelungen, ein harmonisches Wohnquartier mit viel Grünraum und Aufenthaltsqualität zu verwirklichen und das gepaart mit einer idealen Infrastruktur mit perfekter Verkehrsanbindung“, sagte „Zima“-Geschäftsführer Florian Scholze beim Spatenstich. Den Baustart an der Ecke Leibstraße/Annelies-Kupper-Allee feierte das Projektteam von „Zima“ nun mit Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU), Anwohnern und interessierten Haarern.

So soll es in rund zwei Jahren aussehen das „Annelies Quartier“. © Zima

Fertig sein soll das Wohnprojekt Ende 2024. Für die Eigentumswohnungen, wahlweise mit Garten, Balkon oder Terrasse, müssen Interessenten allerdings durchaus tief in die Tasche greifen. Die Preise gehen bei etwa 9000 Euro pro Quadratmeter los, berichtet Pressesprecher Markus Hämmerle auf Anfrage und schiebt nach: „Dachgeschosswohnungen werden aber weit mehr kosten.“

Die Entwickler werben mit „urbaner Infrastruktur und entschleunigtem Gemeindeleben“ und erhoffen sich eine „optimale Work-Life-Balance“ sowie eine „hohe Wohnqualität“ für die zukünftigen Bewohner.

Neben den 85 Wohnungen soll in einem der vier Gebäudekomplexe auch Gewerbe angesiedelt werden. Der Innenhof des Quartiers wird zu einer Gemeinschaftsfläche, die als Ruhezone und Begegnungsort gedacht ist. Auch ein Kinderspielplatz und ein kleiner Biotop sind geplant. Vor allem für Insekten, Amphibien und kleine Säugetiere entstehen verschiedene Verstecke und Überwinterungsstätten. In dem Gebäude, das für Gewerbe vorgesehen ist, sollen zudem ein Restaurant und Café eröffnen sowie ein Lebensmittelgeschäft. Das „Annelies Quartier“ könnte also auch für Haarer interessant werden, die gar nicht dort wohnen.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.