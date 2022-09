Rathaus: Abteilungen ziehen um

Teilen

Gleich mehrere Abteilungen werden ab Montag, 26. September, sukzessive in das neue Technische Rathaus umziehen. (Archivbild) © gemeinde

Mehrere Abteilungen im Haarer Rathaus ziehen um. Die Telefone könnten folglich nicht so zuverlässig besetzt sein, meldet die Gemeinde.

Haar – Die Kartons stapeln sich in den Büros im Haarer Rathaus – denn gleich mehrere Abteilungen werden ab Montag, 26. September, sukzessive in das Technische Rathaus umziehen. Für die Bürger bedeutet das kommende Woche mögliche Einschränkungen in der Erreichbarkeit.



Von der Bahnhofstraße 7 in die Salmdorfer Straße 2 ist es nicht weit: Einmal über den Rathausgarten werden die Kartons und Computer vom Rathaus in das Erdgeschoss des umgebauten ehemaligen Maria-Stadler-Haus gebracht. Dennoch braucht es seine Zeit, bis Computer verkabelt und Akten einsortiert sind, sodass die Abteilungen dann wieder voll arbeiten können. Es ist also damit zu rechnen, dass Parteiverkehr nur eingeschränkt möglich ist und sicher auch die Telefone nicht so zuverlässig besetzt sein können, teilt das Rathaus mit.

Geplant ist folgender Umzugsmodus: Ab 26. September zieht die Bauabteilung um, ab 27. die Bautechnik, ab 28. die Abteilung für gemeindliche Liegenschaften und ab dem 29. September das Amt für Umwelt und Kreislaufwirtschaft. Auch im Rathaus selbst werden in der Folge einige Büros getauscht und Abteilungen verlegt. Die genaue Belegung der Büros veröffentlicht die Gemeinde nach Abschluss der Umstrukturierung.