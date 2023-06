Schluss mit Dornröschenschlaf: AK „Erneuerbare Energien“ soll Arbeit wieder aufnehmen

Von: Sabina Brosch

Zuletzt ist es ruhig geworden um den Arbeitskreis „Erneuerbare Energien“ in Haar. Die Grünen fordern nun, dass er seine Arbeit wieder aufnimmt und konkrete Ziele verfolgt.

Haar – Der Arbeitskreis „Erneuerbare Energien“ (AK) soll noch vor der Sommerpause auf Anregung der Haarer Grünen aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Er soll kurz- und mittelfristige Ziele definieren und umsetzen.

„Themen sind die Energieversorgung aus regenerativen Quellen, eine kommunale Wärmeplanung und die energetische Sanierung von gemeindlichen Liegenschaften“, begründete Ulrich Leiner (Grüne) den Vorschlag: Drei große Projekte mit der Freiflächen-PV-Anlage, der Geothermie, aber auch mit Windkraft seien beschlossen. Nun gehe es an die Konkretisierung des Haarer Wegs mit zielgerichteten Maßnahmen. Die mit einer knappen Mehrheit beschlossene Wärmeversorgung des Gasthofes „Alte Post“ und des Bürgerhauses mit Gas-Heizkesseln ist für die Grünen zwar eine Konterkarierung des Bekenntnisses zur Nachhaltigkeit, Leiner sieht jedoch eine große Chance, in wenigen Jahren die Gebäude mit Fernwärme versorgen zu können. Die Leitungen dafür lägen in unmittelbarer Nähe.

AK ist eingeschlafen

Dennoch bedauern die Grünen das von der Gemeinde beauftragte Gutachten, das Alternativen wie den Einbau einer Wärmepumpe nur unzureichend geprüft hätte. Ein Zweitgutachten, wie von Grünen und SPD favorisiert, lehnte der Gemeinderat ab.

Unverständlich ist für die Grünen auch, wieso kein Haarer Bürgermeister an der der Klimakonferenz des Landkreises teilgenommen hat. Andere Kommunen hätten die Chance genutzt, sich über ihre Klimaziele auszutauschen. Umso erfreulicher sei es, dass der AK „Erneuerbare Energie“, der, nachdem die PV-Anlage auf der Konradschule installiert war, eingeschlafen ist, „nun wieder aktiv wird“, so Leiner.

Ein Schritt hierzu war die Unterzeichnung der „Circular Cities Declaration“. Damit unterstreicht Haar seine Absicht, entsprechende Initiativen der zirkularen Wertschöpfung in der Kommune anzustoßen. Der Bau des Jugendhauses Dino ist der erste Versuch, er soll nach dem „cradle-to-cradle“-Prinzip errichtet werden. Das bedeutet, dass, wenn es einmal ausgedient haben sollte und abgerissen wird, kein Bauschutt, sondern möglichst sortenreine Rohstoffe entstehen.

