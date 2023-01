Schmerzhafter Schulausbau: Bangen um 32 Bäume

Von: Günter Hiel

Das Ernst-Mach-Gymnasium in Haar muss ausgebaut werden. (Archivbild) © Gemeinde

Für eine Klassenzimmer-Containeranlage am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar müssten 32 Bäume fallen. Der Bauausschuss hofft auf Nachbesserungen.

Haar – Große Schmerzen hat im Bauausschuss Haar der Antrag für den Bau einer Containeranlage ausgelöst, in der Schulklassen während der Umbau- und Erweiterungsarbeiten am Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) untergebracht werden sollen. Dafür müssten nach aktueller Planung Bäume gefällt werden. „32 relativ große Bäume – das schmerzt“, sagte Grünen-Fraktionschef Ulrich Leiner mit Blick auf die Pläne. „Das tut richtig weh“, bekräftigte Peter Paul Gantzer (SPD), und so wurde der Beschluss noch einmal zurückgestellt. „Nachdenken und Nachbessern“, empfahl Leiner.

Wobei Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) daran erinnerte, dass SPD und Grüne doch eine Erweiterung am bestehenden Standort befürwortet hatten, und diese Nachverdichtung habe eben Konsequenzen. „Es wurde um jeden Baum gekämpft“, berichtete er. Zweckverband, Bautechnik und Umweltamt in Verbindung mit dem Landschaftsarchitekten hätten bei einer Begehung alles geprüft.

Lehrerparkplätze fallen auch weg

Um die zweistöckige Containeranlage für 16 Klassenzimmer plus Baustelleneinrichtung auf und neben dem Schulparkplatz unterzubringen, müssten demnach 32 Bäume gefällt werden, von denen die Hälfte unter die Baumschutzverordnung fällt. Wo Ersatz gepflanzt wird, soll ein Freiflächengestaltungsplan festlegen. In der Hoffnung, dass vielleicht doch noch der ein oder andere Baum mehr erhalten werden kann, haben die Bauausschuss-Mitglieder die Entscheidung noch aufgeschoben. Gerlinde Stießberger (CSU) brachte die Verpflanzung von Bäumen ins Spiel.

Was auch wegfällt, sind Lehrerparkplätze. 44 Stück müssen den Containern weichen. 21 davon könnten durch Parkplätze am Waldfriedhof ausgeglichen werden, schlägt die Verwaltung vor. „Sehr unglücklich“, findet das Peter Schießl (SPD). Bei großen Beerdigungen könnte das Probleme geben. Lieber solle man Ersatz in den Tiefgaragen der Grundschule oder am Poststadl prüfen, oder Schrägparkplätze am Jagdfeldring.

CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer fragt sich sowieso, ob man die Zahl der Lehrerparkplätze nicht reduzieren könne. Bauherr beim Gymnasiumsprojekt ist der Zweckverband aus Landkreis und Gemeinde. Die Gesamtplanung fürs Gymnasium soll in der nächsten Gemeinderatssitzung präsentiert werden.

