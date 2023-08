Schulcampus: Gemeinde Haar plant zweigleisig in Gronsdorf und Eglfing

Von: Günter Hiel

Teilen

Plötzlich wieder Thema: Als alternativer Standort für den Schulcampus gelten die Flächen, die an das Sportgelände Eglfing anschließen. Eigentlich sollte in Gronsdorf gebaut werden. © . sab

Beim neuen Schulcampus plant die Gemeinde Haar plant zweigleisig. Sowohl der Standort in Gronsdorf als auch der in Eglfing soll verfolgt werden.

Haar – Um beim geplanten Schulcampus endlich wieder voranzukommen, will Haar zweigleisig fahren. Neben dem Standort Gronsdorf, östlich der Schneiderhofstraße, direkt am S-Bahnhof, an dem wegen Planungen der Stadt München jahrelang nichts vorangegangen ist, kommt jetzt auch der Standort Eglfing, angrenzend ans Sportgelände, wieder ins Spiel. Dafür hat der Gemeinderat mehrheitlich gestimmt. Den Vorschlag der Verwaltung, sich ganz auf Eglfing zu konzentrieren und Gronsdorf erst einmal nicht weiter zu verfolgen, hat die Mehrheit abgelehnt. Gronsdorf bleibt im Rennen.

Wobei es sich mehr um ein Schneckenrennen handelt auf dem Weg zum Campus. Dieser soll einen Neubau für die FOS/BOS umfassen, eine Realschule und eine Pflegeschule – was sich in Haar anbietet wegen des kbo Isar-Amper-Klinikums. Vor gut drei Jahren schon hatten sich Gemeinderat und auch der Kreistag einstimmig für Gronsdorf ausgesprochen, den Grundsatzbeschluss zur Strukturplanung für den Campus dort hatte der Gemeinderat sogar bereits im Februar 2018 getroffen. Doch dann hat die Stadt München, der die Flächen gehören, die Zustimmung zum Campus an Pläne für ein großes Wohngebiet gekoppelt. Und wegen Differenzen mit der Stadt zu Verkehrskonzept und Wohnbebauung ist der Campus Gronsdorf ins Stocken geraten. „Wir kommen in Gronsdorf nicht voran“, sagte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU).

Gespräche mit Grundeigentümern

So hat die Gemeinde wieder Gespräche mit den Grundstückseigentümern in Eglfing aufgenommen. Die sind interessiert, und Erweiterungsflächen für einen Bolzplatz und den Wertstoffhof gäbe es auch noch. Der Gemeinderat hat somit, bei nur einer Gegenstimme von Traudl Vater (SPD), den Standort Eglfing wieder aufgegriffen. Und Bukowski zu weiteren Verhandlungen ermächtigt, „mit allen notwendigen Beteiligten“.

Darauf hatten Grüne und SPD ausdrücklich hingewiesen. Vor allem Landrat Christoph Göbel (CSU) muss einbezogen werden, um die Finanzierung zu klären. Denn das Campus-Projekt inklusive Grunderwerb wird voraussichtlich die 100-Millionen-Euro-Grenze durchstoßen. Fazit von Grünen und SPD: Bei beiden Standorten gibt es Fragezeichen. „Wir sollten Gronsdorf deshalb unbedingt im Rennen halten“, forderte Zweiter Bürgermeister Ulrich Leiner (Grüne). Was mit 22:6 Stimmen dann auch beschlossen wurde. Für Peter Siemsen (FDP), der die Notwendigkeit gerade einer Realschule betonte, ein „wichtiges Signal für den Bildungsstandort Haar“. GÜNTER HIEL