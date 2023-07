Schulcampus: Standort Eglfing plötzlich wieder im Rennen

Von: Sabina Brosch

Plötzlich wieder Thema: Als alternativer Standort für den Schulcampus gelten die Flächen, die an das Sportgelände Eglfing anschließen. Eigentlich sollte in Gronsdorf gebaut werden. „Waren uns einig, wollen wir nicht“ Verhandlungen mit Grundbesitzern © . sab

Weil es Probleme bei den Planungen in Gronsdorf gibt, ist der Standort Eglfing für den neuen Schulcampus in Haar wieder im Rennen. Die Verhandlungen Grundbesitzern laufen bereits.

Haar – Eigentlich war der Standort für den Haarer Schulcampus schon ausgemacht, nämlich in Gronsdorf, östlich der Schneiderhofstraße. Die Verhandlungen mit der Landeshauptstadt gestalteten sich jedoch schwierig, sodass Haar nach Alternativen sucht. Und so ist der Standort Eglfing auf einmal wieder im Rennen.

Seit gut drei Jahren ist es still geworden um den Schulcampus. Der Standort Gronsdorf war so gut wie ausgemacht, zügig sollte es vorangetrieben werden, da waren sich Landrat Christoph Göbel (CSU) und Haars damalige Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) einig. Gemeinderat und Kreistag sprachen sich einstimmig für diesen Standort aus.

„Waren wir uns einig, dass wir das nicht wollen“

Bei den konkreten Ausarbeitungen wurde jedoch klar, dass die Landeshauptstadt andere Vorstellungen hat als die Gemeinde Haar, wie das Gebiet entwickelt werden soll. Hauptkritikpunkt ist das von München geforderte Koppeln von Wohnbebauung mit dem Campus. „Da waren wir uns im Rat einig, dass wir das nicht wollen“, sagte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) nun im Bauausschuss. Das Vorhaben Schulcampus kam ins Stocken, und dadurch ist der Standort westlich des Sportparks Eglfing wieder aktuell.

Gespräche mit den Grundstücksbesitzern hat die Gemeinde wieder aufgenommen; der Landkreis München hat ein Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Grundsätzlich haben die Eigentümer aber bereits ein positives Signal gesendet, erklärte Bukowski, dass sie mit einer Entwicklung des Gebietes einverstanden wären. Gebunden jedoch an die Auflage, sich an das Flächenkonzept zu halten, das für den Sportpark eine Erweiterungsfläche für den Bolzplatz vorsieht.

Türe nach Gronsdorf noch nicht zu

Der Schulcampus aus Fachoberschule, Real- und Pflegeschule soll dabei direkt an den Sportpark anschließen, langfristig könnten dort auch die dringend erforderlichen Gewerbeflächen entwickelt werden. Zudem blieben auch Erweiterungsoptionen für den Wertstoffhof gewahrt. Unter diesen Voraussetzungen wäre der Weg frei, dass Landkreis und Gemeinde die Grundstücke kaufen oder per im Erbbaurecht zur Verfügung bekämen. „Die Tür nach Gronsdorf ist zwar nicht gänzlich zu“, sagte Bukowski, aber die Umsetzung des Standortes scheint, wenngleich noch vor Jahren als der bessere Standort bewertet, doch in weite Ferne gerückt.

Es müsse sich aber endlich etwas tun beim Thema Schulcampus, die FOS platze aus allen Nähten, eine Realschule in Haar würde dringend benötigt. Das Bekenntnis, Haar sei ein Bildungsstandort, solle nicht nur eine leere Worthülse bleiben.

Positive Gespräche mit Grundstückseigentümern

Die positiven Gespräche mit den Eglfinger Grundstückseigentümern sollen nun vertieft werden und bieten für Bukowski eine gute Grundlage, den Schulcampus zu konkretisieren und auch eine erste Finanzierung aufzustellen.

Nur haarscharf schrammte die sich im Ausschuss entwickelnde Diskussion, Eglfing als Alternativstandort zuzulassen, an einer Grundsatzdebatte zwischen SPD und CSU vorbei. Die SPD beharrte darauf, dass die Mehrheit des Gemeinderats Eglfing bereits abgelehnt hatte. Neue Erkenntnisse, die eine Wiederaufnahme möglich machen, fehlten den Genossen. Für Peter-Paul Gantzer (SPD) ist zudem angesichts der fehlenden finanziellen Ressourcen die ganze Sache eine „reine Fantasiediskussion und vergebene Liebesmüh“.

SPD-Fraktion die „Schuldigen“

Die CSU will gerade in der SPD-Fraktion den „Schuldigen“ ausgemacht haben, die „mit den viel zu hohen Kosten einer so im Jagdfeld nicht benötigten Grundschule“ dazu beigetragen habe, dass „wir die Mittel nun nicht mehr haben“, konterte Dietrich Keymer (CSU). Beschwichtigend gaben sich die Grünen, die „die Auswahl der Standorte nicht übereilt einschränken“ wollten.

So war es nicht verwunderlich, dass der Beschluss mit 9:8 knapp ausfiel. Bukowski ist zu weiteren Verhandlungen mit den Eglfinger Grundstücksbesitzern ermächtigt.

