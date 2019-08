Sexualstraftäter aus Psychiatrie geflüchtet - jetzt wurde er gesehen

Die Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter, der bereits im Juli aus der Psychiatrie in Haar geflohen ist. Jetzt wurde er gesichtet.

+++ Update vom 23. August, 11.55 Uhr: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich im Zuge der öffentlichen Fahndung eine 59 Jahre alte Frau aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gemeldet.

Nach Angaben der Frau soll sich der gesuchte 56 Jahre alte Mann seit vergangenem Samstag bei ihr aufgehalten haben. Sie habe aus Sozialen Medien erfahren, dass der Mann gesucht werde. Der 56-Jährige habe die Frau ihrer Aussage zufolge am Donnerstag noch zur Arbeit gefahren, sei dann aber verschwunden.

Einem Sprecher zufolge glaubt die Polizei nicht, dass von dem Mann akute Gefahr ausgeht, trotzdem wird davor gewarnt, sich dem Täter zu nähern. Der 56-Jährige kam auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern in Maßregelvollzug nach Haar.

Sexualstraftäter aus Psychiatrie geflüchtet - Polizei warnt vor Michel Kirchner

+++ Update von 17.28 Uhr: Warum die Polizei erst jetzt, über einen Monat nach der Flucht von Michael Kirchner, über den Vorfall informiert, ist bislang unklar. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums München teilte am Donnerstagabend auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die örtliche Polizeiinspektion in Haar die Flucht Mitte Juli aufgenommen und an die Zielfahndung weitergeleitet hat. Warum allerdings nicht damals schon öffentlich nach dem Sexualstraftäter gefahndet wurde, könne er aktuell nicht sagen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern sei nicht mehr zu erreichen gewesen.

Die hiesige Polizei wusste zudem offenbar selbst nichts von der nun eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung, die wiederum die Kaiserslauterner Staatsanwaltschaft veranlasst hat. Man könne sich nicht erklären, „warum sie uns in München nicht Bescheid gegeben haben“, sagt der Polizeisprecher.

Erstmeldung:

Haar - Der gesuchte Michel Kirchner (56) ist nach Angaben der rheinland-pfälzischen Polizei am 13. Juli 2019 aus dem Isar-Amper-Klinikum in Haar geflohen. Demnach war der verurteilte Sexualstraftäter nach einem überwachten Ausgang nicht in die Klinik zurückgekehrt.

Haar: Sexualstraftäter aus Psychiatrie geflohen - Suche läuft

Kirchner hat offenbar Bezüge nach Kaiserslautern. Die Polizei in Rheinland-Pfalz schließt daher nicht aus, dass er sich in der Westpfalz aufhalten könnte. Trotz intensiver Fahndung ergaben sich bislang keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten.

Kirchner saß wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in der Psychiatrie in Haar. Die Polizei warnt davor, sich dem Flüchtigen zu näheren. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel. 0631 369 2620 entgegen. Wer Kirchner sieht, kann sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

