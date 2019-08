Sexualstraftäter flüchtet aus Psychiatrie in Haar: Polizei sucht diesen Mann

Ein Sexualstraftäter ist vor einem Monat aus der Psychiatrie in Haar geflohen. Erst jetzt fahndet die Polizei Rheinland-Pfalz öffentlich nach dem Mann.

Haar - Der gesuchte Michel Kirchner (56) ist nach Angaben der rheinland-pfälzischen Polizei am 13. Juli 2019 aus dem Isar-Amper-Klinikum in Haar geflohen. Demnach war er nach einem überwachten Ausgang nicht in die Klinik zurückgekehrt.

Kirchner hat offenbar Bezüge nach Kaiserslautern. Die Polizei in Rheinland-Pfalz schließt daher nicht aus, dass er sich in der Westpfalz aufhalten könnte. Trotz intensiver Fahndung ergaben sich bislang keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten.

Kirchner saß wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in der Psychiatrie in Haar. Die Polizei warnt davor, sich dem Flüchtigen zu näheren. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel. 0631 369 2620 entgegen. Wer Kirchner sieht, kann sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.