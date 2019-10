Sicherheitswacht ermittelt Besitzer von herrenlosem Hund

Die Sicherheitswacht Haar hat am Samstag auf ungewöhnliche Weise Ermittlungen angestellt: Ein herrenloser Herr konnte so seinem Besitzer übergeben werden.

Haar– Aufregung in Haar: Ein herrenloserJack-Russel-Mischling ist am Samstagnachmittag an der Forsthausstraße aufgefunden worden. Der Finder, ein 42-jähriger Münchner, meldete der Polizei, den frei laufenden Rüdenmischling. Beamte der Haarer Polizeiinspektion nahmen den Hund zunächst mit zur Polizeidienststelle. Im Rahmen erster Recherchen konnten sie aber keinen Hundebesitzer ermitteln.

Ein Team der Sicherheitswacht nahm den schon betagten Hund dann mit auf Streife und befragte andere Gassi-Geher, ob ihnen der Hund bekannt sei, teilt die Polizei mit. Auf diese Weise konnte der rechtmäßige Hundebesitzer aus Haar ermittelt werden. Das Streifen-Team der Sicherheitswacht brachte das Tier wohlbehalten zu seinem Herrchen. mm

Lesen Sie auch: Was man bei der Haarer Sicherheitswacht erlebt.