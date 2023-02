Sitzstreik: Anwohner wollen Baumfällung verhindern - Polizei und Bürgermeister rücken an

Von: Carina Ottillinger

Mit einem Sitzstreik wollten Gronsdorfer gemeindliche Baumfällaktion verhindern. Doch die war dringend nötig, sagt das Haarer Rathaus.

Gronsdorf – Am Samstagmorgen, 4. Februar, hat eine Motorsäge die Gronsdorfer geweckt. Voller Unverständnis versammelten sich einige an der Ecke Dittmann-/Watzmannstraße. Mit einem Sitzstreik wollten sie verhindern, dass der Ahorn gefällt wird. Sogar Polizei und Bürgermeister mussten anrückten, um die Situation zu klären. Die Fällung war laut Gemeinde akut nötig, denn was die Demonstranten nicht wussten: Der Baum war krank.

Zwei Tage zuvor, am 2. Februar, hatte ein Baumkontrolleur bei einer Routinekontrolle in dem Haarer Ortsteil einen Pilzbefall bemerkt an dem Spitzahorn auf dem Gemeindegrund an der Ecke Dittmanstraße und Watzmannstraße. Er diagnostizierte eine unmittelbare Gefahr für die Verkehrssicherheit. Auf der Rückseite des Baumes, so teilt die Gemeinde mit, war der Baum in Hüft- bis Kopfhöhe von massiver Fäule befallen. Den Schaden hätte man schnellstmöglich beheben müssen. Aufgrund der akuten Gefahr für Verkehrsteilnehmer und der Wetterlage legte die Gemeinde den Samstag für die Fällung fest.

Bürgermeister beruhigt Gemüter

Nur wussten die Gronsdorfer nichts von der Aktion. Das führte zur Entrüstung. Die Sitzstreikaktion stoppte die Baumfällarbeiten – zumindest kurzzeitig. Die Forstarbeiter alarmierten daraufhin die Polizei, die mit einer Streife anrückte und eine Zwangsräumung androhte. Der inzwischen eingetroffene Bürgermeister Andreas Bukowski versuchte, die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen: Er erklärte die Rechtmäßigkeit der Fällung. Am Ende wurde der Baum gefällt.

„Einer der schönsten Bäume in Gronsdorf wurde gestutzt und gefleddert“, sagt SPD-Gemeinderat Peter Gantzer, der selbst in Gronsdorf wohnt. Er kritisiert die fehlende Benachrichtigung über die Fällung. Bei dem Baum handele es sich um ein Gronsdorfer Markenzeichen. Er hätte sich von der Gemeindeverwaltung gewünscht, dass sie die Anwohner vorher über die Fällung informiert hätte.

Drei Meter hoher Stamm stehen gelassen

Weiter beantragte Gantzer eine schriftliche Begründung der Baumfällung. Ihm sei die vom Gemeinderat beschlossene Baumschutzverordnung bekannt. Am übrig gebliebenen Stumpf erkenne er allerdings keine Fäulnis. „Das möchte ich durch einen Fachmann bestätigt wissen. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass ein etwa drei Meter hoher Stamm stehen gelassen wurde.“

Daraufhin schaltete Bürgermeister Bukowski (CSU) den Baumgutachter Nils Redde ein. „Das Ergebnis liegt nun vor und hat gezeigt, dass in Anbetracht der Dringlichkeit richtig gehandelt wurde“, sagt Bukowski. Der Baum wurde aus Gründen der Biodiversität bewusst nicht ganz gefällt, um so Lebensraum für Insekten und Vögel zu schaffen.

