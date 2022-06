„SOMMA“-Festival in Haar: Das Programm auf einen Blick

Vorboten der großen Feier: Das Rathaus hat sich schon in Schale geworfen für das viertägige Festival. © gemeinde

White Diner, Rockkonzert und Spendenlauf: Auf dem „SOMMA“-Festival in Haar ist vier Tage lang einiges geboten. Was genau, erfahrt ihr hier.

Haar – Es ist „SOMMA“-Zeit in Haar: Von morgen, Donnerstag, bis Sonntag, 3. Juli, feiert die Gemeinde das gleichnamige Festival. Ein Überblick über das Programm.

White Dinner

Donnerstag, 30. Juni, 19 bis 22.30 Uhr in der Bahnhofstraße vor dem Rathaus:

Endlich mal wieder im großen Stil gemeinsam essen – ganz in Weiß, in festlicher Atmosphäre und mitten auf der Straße: Zum Auftakt des SOMMA-Festivals trifft man sich in Haar zum White Dinner. Also: Weiße Kleidung aus dem Schrank holen, weißes Geschirr und Gläser einpacken und auf in die Bahnhofstraße! Essen und Getränke bringt jeder selbst mit. Die Gemeinde sorgt für festlich eingedeckte Tische und Sitzgelegenheiten. Einlass zu den Tischen ist pünktlich um 19:00 Uhr. Erst wenn alle sitzen und mit einer weißen Serviette oder einem Taschentuch winken, heißt es: Guten Appetit und viel Vergnügen! Reservierungen sind übrigens nicht möglich. Und auch nicht nötig. Denn: Die Gemeinde hält bis zu 800 Sitzplätze bereit. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider entfallen.

Ausstellung SeelenART

Vernissage: Donnerstag, 30. Juni 18 bis 20 Uhr:

Ausdrucksstark sind die Bilder, die im Sozialpsychiatrischen Zentrum „SeelenART“ des kbo entstehen. Kein Wunder, stammen sie doch von Menschen, die sich über die Kunst mit ihrer seelischen Gesundheit auseinandersetzen. Die Ausstellung läuft bis 12. Juli zu den Öffnungszeiten des Rathauses.

Haar rockt!

Freitag, 1. Juli, 17 bis 22 Uhr auf dem Kirchenplatz.

Zum echten Rockfestival wird das „SOMMA“ immer, wenn die Haarer Nachwuchsbands die Bühne am Kirchenplatz stürmen. Auch in diesem Jahr laden wieder die drei örtlichen Jugendzentren – das Jugendkulturhaus Route 66, das DINO sowie das Boni – zum Abrocken ein. Am Start: Musiker aus Haar oder Bands, die hier ihren Proberaum haben. Und der Begriff „Nachwuchs“ ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen: Die Jüngsten auf der Bühne sind gerade mal 13 Jahre alt.

50 Jahre NBH

NBH-Flohmarkt: Samstag, 2. Juli, 8 bis 13 Uhr; NBH-Spendenlauf: Samstag, 2. Juli, 9 bis 11.30 Uhr, beides im Sport- und Freizeitpark Eglfing:

Trödeln oder Laufen – die Nachbarschaftshilfe Haar macht beides möglich. Zum einen veranstaltet der Verein zu seinem 50. Jubiläum einen großen Flohmarkt: Die Zuschauertribünen im Stadion des Sport- und Freizeitparks verwandeln sich in eine Trödelmeile. Und während hier gefeilscht wird, wird direkt darunter auf dem Platz gelaufen: Bei einem Spendenlauf sucht sich jeder Teilnehmer Sponsoren, die pro gelaufenem Kilometer einen bestimmten Betrag spenden. Der Erlös der Spenden geht an Projekte der NBH Haar – und kommt so direkt Schulkindern, Senioren und hilfsbedürftigen Menschen aus der Gemeinde zugute. Anmeldung: www.nbh-haar.de.

Besondere Modenschau

Samstag, 2. Juli, 17 bis 18 Uhr Bühne auf dem Kirchenplatz:

Nicht alles, was gut ist, muss neu sein. Wie toll Röcke, Kleider oder Hosen aus zweiter Hand aussehen können, beweist eine „SOMMA“-Modenschau. Im Rampenlicht der großen Bühne macht ein kleiner, aber feiner Second-Hand-Laden „Second Life“ auf sich aufmerksam, den es etwas versteckt auf dem Haarer Klinikgelände gibt. In der Einrichtung des Sozialpsychiatrischen Zentrums können Menschen mit seelischen Erkrankungen im Zuverdienst den Weg zurück in die Arbeitswelt erproben. Die gute Nachricht für alle Shopping-Fans: Die schönen Stücke können im Anschluss auch gekauft werden.

Warm-up Konzert

Samstag, 2. Juli, 19 bis 22 Uhr Bühne auf dem Kirchenplatz:

Am Samstagabend startet der Countdown für den großen Künstlermeile-Sonntag. Doch in Haar zählt man auf keinen Fall im Stillen und alleine runter – sondern gemeinsam stimmt man sich mit einem tollen musikalischen Abend ein. Zunächst gibt es ab 19 Uhr bairisch-irischen Balkan-Ska mit der Band „Treibauf“. Um 20.30 Uhr verspricht die „Antoine Noah Band“ mit ihrem karibisch-afrikanischen Latin- Sound Lebensfreude pur.

Künstlermeile mitE-Mobilität-Infozone

Sonntag, 3. Juli, 10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst vor der St. Konrad-Kirche. 10 bis 12 Uhr: Jazz-Matinee im Poststadel-Innenhof „Die Hauskapelle“ der Musikschule Haar. 11.30 bis 19 Uhr: Straßenfest in der Ortsmitte:

Der bunteste Tag des „SOMMA“-Festivals: Am ersten Juli-Sonntag wird es künstlerisch, kulinarisch, musikalisch, sportlich, unterhaltsam und auch die Kauflaune kann bedient werden – mit vielen Ständen und einem tollen Rahmenprogramm. Parallel erwartet die Besucher in der St. Konradstraße eine E-Mobiliät-Infozone: Zehn Aussteller stellen verschiedene Fahrzeuge – vom Fahrrad übers Auto bis zum Nutzfahrzeug – vor, beraten und beantworten sämtliche Fragen zu Förderungen. Auch Probefahrten sind möglich.

