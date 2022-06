Sorgenkind Jagdfeldsee: SPD forderte rasche Pflegemaßnahmen

Von: Sabina Brosch

Lädt nicht zum Verweilen ein: Der Grund des Sees ist algenüberwuchert, dazu gesellt sich achtlos weggeworfener Müll. Die Gemeinde lässt ihn zwar alle zwei Jahre reinigen, aber „das reicht nicht“, so Pressesprecherin Ute Dechent. Viel Geld in See geflossen Jährliche Grundreinigung © Sabina Brosch

„Verwahrlost und ungepflegt“ ist der Jagdfeldsee, findet die Haarer SPD. Sie will das Gewässer nun wieder attraktiv machen.

Haar – Trotz schönsten Sonnenscheins und warmer Temperaturen ist es an diesem Nachmittag ruhig am Jagdfeldsee in Haar. Klar, es ist Wochenende, und die Schüler des Ernst-Mach-Gymnasiums, die hier ihre Pause auf dem Holzsteg verbringen, fehlen. Aber auch von den Kindern, die in den umliegenden Häusern wohnen und ja auch frei haben, ist keines zu sehen. Kaum jemand sitzt auf der breiten Umrandung oder nutzt die schattigen Bänke rund um den See, obwohl der seit dem Bau der Jagdfeld-Siedlung in den 70er Jahren den Bewohnern als kleines Naherholungsgebiet mitten zwischen den Hochhäusern dienen soll. Und diese Tristesse hat einen Grund: Der See ist „verwahrlost und ungepflegt“. So tituliert ihn zumindest die SPD und fordert rasche Pflegemaßnahmen.

Und tatsächlich: Die einzigen Besucher des Sees an diesem Tag sind ein paar Enten, die auf der trüben Brühe umherdümpeln, sie jagen kleine Fischchen durchs Wasser, der Boden ist algengrün, hier und da liegt ein Eispapier oder eine Zigarettenschachtel auf dem Seegrund. Dass von den säumenden Bäumen kleine Ästchen und Blätter herunterfallen, schlägt nicht so ins Gewicht, das ist nun mal Natur. Aber irgendwie ist dem See das Glück nicht hold, ständig gab und gibt es Nachbesserungen.

Enten machen Grün den Garaus

Im Jahr 2008 wurde er für 300 000 Euro saniert, Sickerschächte erneuert, Schlammfangbecken eingebaut und schadhafte Fugen ersetzt. Die rote Stahlbetonskulptur „Concrete Voyage“, besser bekannt als die „rote Platte“ der Bildhauerin Susanne Pittroff, klappte auch nicht auf Anhieb, aufgrund der Witterung warf die Epoxitharz-Schicht Blasen, musste abgeschliffen und neu aufgebaut werden. Nur drei Jahre später leckte der See 2011 wieder, undichte Trennfugen und auch mangelhafte Anschlussstellen zur Betonbrücke waren das Problem. Um das Absinken der für die Wasserqualität erforderlichen Füllhöhe zu verhindern, mussten große Mengen an Grundwasser nachgespeist werden. Nach heftiger Intervention der Eigentümer des roten Hochhauses wurde die Weideninsel wieder entfernt und durch eine Baumreihe ersetzt.

Der See hatte von Beginn an jedoch auch seine Bewohner, die Enten. Sie waren Grund für zahlreiche Feuerwehreinsätze, die so manche Ausflüge von Entenmüttern mit ihrem watschelnden Nachwuchs auf Haars Straßen beendete. Hört sich putzig an, doch die gefiederten Bewohner machten der Pflanztrog-Begrünung den Garaus. Die brütenden Enten schlagen sich dort den Bauch voll und lassen keinen Halm des Grüns übrig. Auch ihre Hinterlassenschaften landen im See – zum Leidwesen der Wasserqualität.

Der See hatte aber auch durchaus schöne Tage, etwa als während des Zamma-Festivals 2017 ein neun Meter hoher Leuchtturm aus Gerüstteilen und 60 Meter eigene Holzstege auf dem See entstanden sind. Ein Bauwerk, das „Grenzen überwinden, Zusammenarbeit fördern und Begegnungen schaffen sollte“, so lautete damals das Motto des Projekts.

„Attraktiver Mittelpunkt und Erholungsraum“

Aktuell lädt der See allerdings nicht zum Erholen ein. Grünalgen und Unrat am Boden, verwilderte Pflanztröge, die ehemals installierten Wasserfontänen speien schon lange nicht mehr. Die SPD möchte nun wieder einen „attraktiven Mittelpunkt und Erholungsraum der Jagdfeld-Siedlung“, und formulierte einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat. Statt Fontänen könnte auch das Wasser ähnlich einer Quellfunktion sprudeln. Das sei nicht nur attraktiv, sondern trage auch zur Sauerstoffverbesserung des Wassers bei. Es sei zudem rechtlich zu prüfen, ob Fontänen mit einem veränderten Winkel und Intensität und in einem stundenweisen Betrieb auch den Beschwerden der Anlieger über laute Wassergeräusche Rechnung tragen könnten. Bei den Pflanztrögen sei kein Konzept erkennbar, wenn schon keine Blumenpflanzung, könnten Stauden- und Gräser eine Möglichkeit darstellen. Um dem Algenbewuchs Herr zu werden, will die SPD den Einsatz von Reinigungsrobotern prüfen lassen, die in vielen Beckenanlagen üblich sind, zudem kostensparend und auch für die Passanten einen gewissen Spaßfaktor beinhalten.

Seit einigen Jahren übernimmt die Gemeindeverwaltung, sprich der Bauhof, die Pflege des Sees, alle zwei Jahre werde der komplett gereinigt und das Wasser ausgetauscht, erklärt Rathaus-Sprecherin Ute Dechent auf Anfrage. Aber: „Das reicht nicht aus.“ Daher will man künftig einmal jährlich eine Grundreinigung vornehmen. „In den nächsten Wochen ist es so weit“, die Firma sei schon beauftragt. Machtlos sei man jedoch gegen die Passanten, die die Enten trotz Verbotsschilder füttern. Dechent selbst geht täglich am See vorbei und sähe eine Aufwertung durchaus positiv. Nun obliegt es dem Gemeinderat, wie man mit dem SPD-Antrag umgeht.

