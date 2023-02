Staplerunfall: Schwere Kiste trifft Mitarbeiter am Kopf

Von: Günter Hiel

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus (Symbolbild). © FiB/Winfried Ess

Ein 56-Jähriger ist schwer verletzt worden bei einem Betriebsunfall am Montag in Haar. Eine schwere Kiste kippte vom Stapler und traf den Mann am Kopf.

Haar - Am Montag gegen 10.40 Uhr sollte auf einem Betriebsgelände an der Peter-Henlein-Straße in Haar ein Lkw beladen werden. Ein Staplerfahrer hob mit seinem Fahrzeug Metallkisten auf die Ladefläche. Dabei löste sich eine, kippte herunter und traf einen daneben stehenden Mitarbeiter (56) am Kopf, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Rettungsdienst bringt den Verletzten ins Krankenhaus

Der Mann wurde schwer verletzt, das Unfallkommando der Polizei spricht von einem Schädel-Hirn-Trauma. Der Rettungsdienst brachte den 56-Jährigen zurr stationären Behandlung ins Krankenhaus.