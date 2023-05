123 Bußgelder an zwei Abenden: Strafzettel-Flut im Jugendstilpark Haar

Von: Günter Hiel

Hier geht es zur Tiefgarage im Jugendstilpark. © URSULA BAUMGART

123 Strafzettel allein an zwei Abenden im Jugendstilpark Haar. Die Kommunale Parkraumüberwachung mischt das schicke Neubauviertel jetzt auf.

Haar – Die Autofahrer waren gewarnt. Die Gemeindeverwaltung hatte auf allen Kanälen informiert, dass die neue Verkehrsordnung für weite Teile des Jugendstilparks Haar in Kraft tritt, Verkehrsschilder wurden ergänzt. „Die Nichtbeachtung, also beispielsweise Falsch-und Wildparken, kann damit ab sofort geahndet werden“, hatte die Gemeinde angekündigt. Und dann die Parksheriffs losgeschickt.

Vom 8. bis 24. April sind im Jugendstilpark Haar 206 Strafzettel ausgestellt worden

Vom 8. bis 24. April sind im Jugendstilpark 206 Strafzettel ausgestellt worden, zog Bürgermeister Andreas Bukowski (SPD) im Gemeinderat eine Zwischenbilanz. „Da geht’s jetzt rund“, sagte er. Es war aber auch kein Zustand mehr. Einbahnregelungen wurden missachtet, und Parkchaos herrschte regelmäßig im Jugendstilpark Haar, der doch laut Planung möglichst frei von Autos bleiben sollte. Stattdessen stehen Pkw sogar in Grünflächen, sehr zum Ärger der Anwohner. Die kommen nämlich kaum noch durch, wenn Gäste des Kleinen Theater Haar und des benachbarten Restaurants Amici ihre Autos kreuz und quer abstellen.

Gemeinde will Ordnung schaffen und die Autofahrer dazu bringen, die Tiefgarage zu nutzen

Die Gemeinde will Ordnung schaffen und die Autofahrer dazu bringen, die Tiefgarage zu nutzen. Da gäbe es genug Plätze; für Theaterbesucher sind die sogar kostenlos; worauf das Kleine Theater seine Gäste auch von Anfang an hingewiesen hat. „Die vergleichsweise hohe Zahl der Strafzettel zeigt, dass die Nutzung der Parkgarage weiter von allen Beteiligten beworben und in jeder möglichen Art und Weise unterstützt werden muss“, erklärt Martin Schrüfer, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, auf Nachfrage.

An der Leibstraße stehen jetzt Schilder mit Hinweis auf die Parkgarage

Hinweise allein reichen aber nicht aus. Die Beschilderung ist verbessert worden, Autofahrer sollen gezielt zur öffentlichen Tiefgarage geleitet werden. An der Leibstraße stehen jetzt Schilder mit Hinweis auf die Parkgarage. „Zudem ist die Errichtung einer sogenannten Sammelwerbeanlage an der Einfahrt Casinostraße im Gespräch, auf der zusätzlich auch auf die Parkgarage hingewiesen werden könnte“, erklärt Martin Schrüfer.

Autofahrer schimpfen - Anwohner hätten gern noch mehr Kontrollen

Was die Strafzettelflut betrifft, sind die Reaktionen je nach Betroffenheit völlig gegensätzlich. Anwohner hätten sich im Rathaus gemeldet, die gerne noch mehr Kontrollen hätten, berichtete Bürgermeister Bukowski. Aber die Personalkapazitäten der Kommunalen Verkehrsüberwachung seien beschränkt, zumal die Truppe nachts nur als Doppelstreife patrouillieren darf.

Zu früh für eiin endgültiges Urteil über die Wirkung der Kontrollen

Von Autofahrern, die einen Strafzettel kassiert haben, sind auch Beschwerden eingegangen. Von Abzocke war da die Rede. Wobei sich die Gemeinde definitiv nicht bereichern will an den Parksündern. Die Verkehrsüberwachung sei ein Zuschussgeschäft, sagte Bukowski. Die Gemeinde zieht als Zwischenbilanz: „Nachdem die intensivere Kontrolle der Parkverbotszone am Jugendstilpark erst vor wenigen Wochen begonnen hat, ist es zu früh, über die Wirkung zu urteilen.“