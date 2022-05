„Tabula rasa“: Parkplätze in Gronsdorf neu angeordnet - Falschparkern drohen Strafen

Die Markierungen und Schilder wie hier an der Einfahrt Schneiderhofstraße/Zugspitzstraße zeigen deutlich, wo geparkt werden darf. © Gemeinde

Nach Anwohnerbeschwerden hat die Gemeinde Haar die Parkplätze im Ortsteil Gronsdrof neu angeordnet. Und damit sich auch jeder dran hält, wird regelmäßig kontrolliert.

Gronsdrof – Die Pflasterungen vor Einfahrten sind entfernt und fehlende Straßenbäume nachgepflanzt. Nun sind auch die Markierungsarbeiten abgeschlossen und die Schilder aufgestellt – damit ist die Neuordnung der Parkplatzsituation in Gronsdorf-Kolonie, einem Ortsteil von Haar, abgeschlossen. Ab sofort gelten hier neue Regeln.

Wie die Gemeinde mitteilt, wandten sich immer wieder Bürger ans Rathaus mit dem Wunsch, die Parkplätze in Gronsdorf neu zu ordnen. Denn die Probleme, die die aktuelle Situation verursacht, waren insbesondere im Sommer zu sehen. „Vor allem die Besucher des Riemer Parks parkten hier ganze Straßenabschnitte derart zu, dass kein Durchkommen mehr war“, berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Pflaster-Parkplätze waren rechtlich nicht bindend

In Abstimmung mit den Anwohnern hat das Rathaus ein Konzept erarbeitet, das nun 252 markierte Parkplätze im Gebiet vorsieht. Sie sind demnach so angeordnet, dass Begegnungsverkehr möglich ist, Rettungswege frei sind und trotzdem möglichst viele Fahrzeuge abgestellt werden können. Bislang waren die Parkplätze durch Pflasterungen gekennzeichnet, „doch diese waren rechtlich nicht bindend“, so die Gemeinde. Im Laufe der Jahre und so mancher Bautätigkeit waren zudem einige der gepflasterten Flächen direkt vor neue Einfahrten gerutscht – und damit nicht mehr zu nutzen.

Jetzt hat die Gemeinde auf den Straßen in Gronsdorf-Kolonie „Tabula rasa“ gemacht und das entstandene Durcheinander geordnet. Das bedeutet für die Anwohner, ihre Gäste und natürlich auch die Parkbesucher folgendes: Die Parkplätze sind seit jetzt mit einem weißen Rahmen markiert und nur hier darf ein Fahrzeug abgestellt werden – darauf weisen auch die Schilder bei den Straßeneinfahrten hin. Wer außerhalb der Markierungen parkt, läuft Gefahr, einen Strafzettel zu bekommen. Dass die Kontrolleure hier tätig werden, sei mit der Parkraumüberwachung vereinbart.

