Die Tafelrunde muss sich noch zusammenraufen

Bürgermeister Andreas Bukowski warb in seiner ersten Sitzung mit der Artus-Sage um Zusammenhalt im Gemeinderat. Daran ist zu arbeiten. Bei der Wahl der Stellvertreter kam es zu Irritationen.

Haar – Mit einem Lied der Musketier-Band „D’Artagnan“ ist Andreas Bukowski (CSU) in den Wahlkampf eingestiegen. Jetzt, als Überraschungssieger und neuer Bürgermeister, wählte er in seiner Antrittsrede die Sage von König Artus und seiner Tafelrunde, um seine Botschaft anschaulich zu machen: Alle sollen gemeinsam für ein Ziel einstehen im Gemeinderat, sich parteiübergreifend für das Wohl der Gemeinde Haar in die Bresche werfen. „Es liegt an uns, ob wir trotz aller Differenzen eine Tafelrunde sein wollen. Eine Runde, in der sich auch mal gut streiten lässt, die dann aber das erzielte Ergebnis akzeptiert, gemeinsam auf den Weg bringt und dadurch immer wieder zueinander findet.“

+ Auf der Besuchergalerie: die ehemalige Bürgermeisterin Gabriele Müller, deren Verdienste Andreas Bukowski würdigte. Dafür gab es viel Applaus. © Ulla Baumgart

Bürgermeister Bukowski will Brücken schlagen, Wunden heilen. Er würdigte ausdrücklich die Verdienste seiner Amtsvorgängerin Gabriele Müller (SPD), die von der Zuschauergalerie die konstituierende Sitzung des Gemeinderats verfolgte, dem sie nicht mehr angehört.

Einfach wird es nicht. Das zeigte sich schon bei der Wahl des Zweiten Bürgermeisters. Der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Fäth hatte die bisherige Amtsträgerin Katharina Dworzak vorgeschlagen. Als zweitstärkster Fraktion stehe der SPD der Posten zu, um den Wählerwillen bestmöglich abzubilden. „Alles andere wäre ein sehr bedauerliches polittaktisches Vorgehen, welches im Kollegialorgan des Gemeinderats nicht vorkommen sollte“, sagte Fäth.

„Vertrauen und guten Willen haben wir alle“

Die CSU unterstützte aber Ulrich Leiner (Grüne), der sich mit 21:10 Stimmen gegen Dworzak durchsetzte; sechs Stimmen von den Grünen, 14 von der CSU – inklusive Bürgermeister – und auch FDP-Gemeinderat Peter Siemsen muss für Leiner gestimmt haben. Katharina Dworzak wurde Dritte Bürgermeisterin. Ohne Gegenkandidat; aber nur mit 24 Stimmen; sieben Gemeinderatsmitglieder hatten eine ungültige Stimme abgegeben. Auch ohne hellseherische Fähigkeiten lässt sich erahnen: Da haben es sieben CSU-Leute nicht übers Herz gebracht, die Tochter von Altbürgermeister Helmut Dworzak zu wählen. Die SPD reagierte in einer Pressemitteilung irritiert. Die endet mit dem Satz: „Wir hoffen, dass alle Parteien bereit sind, offen und transparent mit uns zusammenzuarbeiten.“ Noch in der Sitzung hatte CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer gesagt: „Vertrauen und guten Willen haben wir alle, das spreche ich auch keinem ab.“ Aber die Ritter der Tafelrunde müssen sich noch zusammenraufen.