„Ich bin nicht auf 180, ich bin auf 300!“ Tankstelle erteilt Taxifirma Hausverbot - Das ist der Grund

Kein Sprit für Taxifahrer Yasar Atikdi. Er war baff, als nichts aus der Zapfsäule kam und ihm und allen Kollegen Hausverbot erteilt wurde. © privat

Die Taxis einer Haarer Firma dürfen nicht mehr an einer benachbarten Tankstelle tanken. Sie haben Hausverbot. Und das hat einen Grund, den keiner so recht versteht.

Haar – Das Taxiunternehmen Taxi Blitz aus Haar hat Hausverbot in der Hem-Tankstelle in München. Der Grund: Taxi Blitz hat der Tankstelle einen Mitarbeiter abgeworben. Seit diesem Monat fährt der 23-Jährige für Taxi Blitz. Jetzt steht ein großes Schild vor der Tanke mit der Aufschrift „Verkäufer/in gesucht“. Und die Taxler sind vor den Kopf gestoßen.

Am Dienstag, 1. August, wollte Taxifahrer Yasar Atikdi an der Tanksäule der Hem-Tankstelle in der Wasserburger Landstraße 285 tanken. Wie immer. Doch es kam kein Kraftstoff aus der Zapfsäule. Nach mehreren Versuchen ging er zum Tankstellenleiter an der Kassentheke. „Ich habe ihn gefragt, ob die Zapfsäule kaputt ist“, sagt Atikdi. Nein, habe der Tankstellenleiter geantwortet. Das Taxiunternehmen habe ab sofort Hausverbot. Wegen ihnen hätten sie einen Mitarbeiter verloren. Taxi Blitz hätte ihrem Ex-Mitarbeiter ein Gegenangebot gemacht. „Er hat behauptet, wir hätten ihnen den Mitarbeiter geklaut“, sagt Yasar Atikdi. Er habe noch versucht, mit dem Tankstellenleiter zu reden. Doch keine Chance. Der sei hartnäckig geblieben. Verdattert und empört fuhr Atikdi an eine andere Tankstelle.

„Mir geht es um’s Prinzip“

Das Taxiunternehmen Taxi Blitz liegt in der Peter-Henlein-Straße in Haar. Einen Kilometer von der Hem-Tankstelle entfernt. Täglich betanken die Mitarbeiter dort die zwölf Fahrzeuge, macht rund tausend Euro. Dieser Umsatz geht der Tankstelle nun verloren.

Bereits im letzten Jahr habe eine Mitarbeiterin von Taxi Blitz dort Hausverbot bekommen, sagt Erdinc Öksüz, Mitarbeiter in der Taxizentrale Taxi Blitz. Er habe den Tankstellenleiter angerufen, der habe ihm keinen konkreten Grund genannt. „Das hat mich damals schon geärgert, aber ich habe es hingenommen“, sagt Öksüz. Doch jetzt ist er frustriert. Es gebe noch zwei Tankstellen in der Nähe. „Aber die Hem-Tankstelle liegt direkt um die Ecke und ist die deutlich günstigere“, sagt Öksüz. „Ich bin nicht auf 180, ich bin auf 300! Mir geht es um’s Prinzip. Ich verstehe einfach nicht, wieso wir Hausverbot bekommen.“ Der Mitarbeiterwechsel dürfe kein Grund sein. Das sei nicht erlaubt.

Verkäufer/in gesucht. Wegen eines Mitarbeiterwechsels zu Taxi Blitz gibt es jetzt Streit. © AnnA Liebelt

Der Tankstellenleiter steht für den Münchner Merkur nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung. Auch Erdic Öksüz hat ihn nicht für eine Aussprache erreicht, sagt er. Auf Anfrage teilt die Pressestelle der Deutschen Tamoil GmbH mit, zu der auch die Hem-Tankstellen gehören, dass die Betreiber der Stationen selbstständige Unternehmer sind. Sie besitzen das Hausrecht. Die Mitarbeiter der Tankstellen stünden in einem Arbeitsverhältnis mit den Tankstellenpartnern, nicht mit der Deutschen Tamoil GmbH. „Deshalb können wir nicht unmittelbar auf die Arbeit und Entscheidungen vor Ort einwirken“, teilt die Pressesprecherin mit. „Selbstverständlich versuchen wir trotzdem, eine Lösung für den vorgetragenen Sachverhalt zu finden.“

Solange dürfen alle 45 Mitarbeiter mit allen zwölf Fahrzeugen nicht mehr in der Hem- Tankstelle in der Wasserburger Landstraße 285 tanken. Erdinc Öksüz möchte den Streit gerne beilegen. Dazu müssten sich beide Parteien mal treffen.

