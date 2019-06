Tempo 50 auf der Bundesstraße: Haar probiert’s noch mal

Schon lange wünscht sich die Gemeinde haar ein strikteres Tempolimit auf der B 304 durch den Ort. Und genauso lange sperrt sich dagegen das Bauamt. Nun wagt die Gemeinde einen neuen Versuch.

Haar – Obwohl die Verwaltung gerade über einem Mobilitätskonzept für die gesamte Gemeinde brütet, unterstützt der Gemeinderat den Antrag der CSU-Fraktion für ein generelles Tempolimit von 50 km/h auf der Bundesstraße 304 – innerhalb der Ortsgrenzen und in beiden Fahrtrichtungen, also zwischen der westlichen Gemeindegrenze und der Kreuzung mit der B 471.

Die Gemeinde habe immer wieder, zuletzt 2015, beim Staatlichen Bauamt Freising gefordert, die bislang auf der B 304 erlaubten 60 Stundenkilometer auf Tempo 50 zu reduzieren, ebenso eine Neuordnung der Parkplätze an der stark befahrenen Straße – erklärte Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD): „Das hatte leider gar keinen Erfolg. Dennoch halte ich den Aspekt natürlich für enorm wichtig.“

Auch die Parkplatz-Situation soll sich ändern

„Diese Maßnahme würde zu einer spürbaren Entschleunigung des Straßenverkehrs im Siedlungsgebiet führen“, wirbt der CSU-Fraktionsvorsitzende Dietrich Keymer. „Es dient der Sicherheit von Fußgängern und insbesondere der Kinder in den Kreuzungsbereichen.“, Weiter regt seine Fraktion eine komplette Neugestaltung der Parkmöglichkeiten an der Bundesstraße an. Aktuell ist auf der nördlichen Fahrbahn, abgesehen von den Kreuzungsbereichen mit absolutem Halteverbot, das Parken erlaubt.

„Speziell abgestellte Lkw werden von den Anwohnern der betroffenen Abschnitte als schwerwiegende Beeinträchtigungen empfunden“, sagte Keymer. Andererseits müssten auch für die Lkw Parkmöglichkeiten an der Bundesstraße angeboten werden, weil diese Fahrzeuge sonst in den angrenzenden Wohngebieten abgestellt würden. Es sollte daher ein neues Parkkonzept für Autos und Lkws getrennt voneinander an der B 304 erstellt werden, fordert die CSU.

Mike Seckinger von den Grünen hält das Tempolimit für „enorm wichtig“, den Zeitpunkt des Antrags aber für falsch. „Aus meiner Sicht sollten wir erst unser Mobilitätskonzept fertigstellen inklusive der Tempobegrenzung und das dann komplett beim Bauamt einreichen.“

Keymer entgegnete, man könne dieses Thema nicht früh und nicht oft genug beim Bauamt vortragen. Er wolle das Mobilitätskonzept nicht stören, sondern sinnvoll unterstützen: „Je früher die dort wissen, was wir genau wollen, umso leichter tun wir uns, eine Lösung in unserem Sinne zu finden.“ Gegen die Stimme von Werner Pfanzelt (CSU) beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung Verhandlungen mit dem Staatlichen Bauamt aufzunehmen.