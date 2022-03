Um angeblichen Enkel zu retten: Betagte Haarerin übergibt Betrügern wertvollen Schmuck

Von: Günter Hiel

Teilen

Trickbetrüger haben immer wieder Erfolg mit dem Enkeltrick (Symbolfoto). © Symbolfoto: Julian Stratenschulte

Schluchzend hat ihr angeblicher Enkel einer betagten Dame aus Haar am Telefon geklagt, dass er einen tödlichen Unfall verursacht habe und in Haft müsse - wenn die Oma nicht Kaution stelle. Worauf die Dame ihren wertvollen Schmuck Betrügern übergeben hat.

Haar - Am Montag, 21. März, hat eine über 80-Jährige aus Haar zwischen 16 Uhr und 17.50 Uhr einen Telefonanruf von einem Mann bekommen, der sich als ihr Enkel ausgegeben hat. Mit weinerlicher Stimme erzählte der Anrufer, dass er bei einem Verkehrsunfall eine Person tödlich verletzt habe und Geld für eine Kaution benötige. Von der Oma; also von ihr.

Angebliche Staatsanwältin bestätigt die Horror-Lügengeschichte

Laut Polizei übernahm dann eine Frau das Telefongespräch, die sich als Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft München ausgab und die tragische Unfallgeschichte bestätigt. Die Frau forderte die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck, um die Inhaftierung des Enkels zu verhindern.

Alte Dame packt ihren ganzen Schmuck in eine Tasche und übergibt ihn einem Abholer

Im Schock packte die alte Dame aus Haar daraufhin ihren gesamten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro in eine Tasche und übergab diese einem unbekannten Abholer an der Haustür, der sich zuvor als Polizeibeamter vorgestellt hatte. Einige Zeit später wurde die Seniorin misstrauisch und meldete über den Polizeinotruf 110, was ihr da passiert war.

Polizei sucht Zeugen im Bereich Annelies-Kupper-Allee, Leibstraße und Richard-Reitzner-Allee i

Die „AG Phänomene“ im Polizeipräsidium, spezialisiert auf derartige Betrugsfälle, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Annelies-Kupper-Allee, Leibstraße und Richard-Reitzner-Allee im Zentrum von Haar Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem üblen Betrugsfall stehen könnten? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

