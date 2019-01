Beim Linksabbiegen: 51-Jährige kracht in den Gegenverkehr

Beim Linksabbiegen ist am Sonntag eine 51-jährige VW-Fahrerin in Haar mit dem Gegenverkehr kollidiert.

Haar - Die Frau aus Bernau wollte gegen 13.30 Uhr bei grüner Ampel von der Vockestraße auf die Wasserburger Straße abbiegen, berichtet die Polizei. Dabei hätte sie den geradeaus fahrenden Fahrzeugen Vorfahrt gewähren müssen. Doch sie übersah den entgegenkommenden Toyota eines 28-Jährigen aus dem südlichen Landkreis München. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der 28-Jährige Prellungen und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Auch ein Rettungshubschrauber landete, wurde aber nicht benötigt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro. Zur Absicherung des Verkehrs und Reinigung der Unfallstelle war die Feuerwehr Haar im Einsatz. Es kam nur zu leichten Beeinträchtigungen, da der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

pk