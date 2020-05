Haar/ Vaterstetten - Eine 19-jährige Frau hat bei Vaterstetten betrunken einen Auffahrunfall verursacht.

Die junge Frau aus dem Landkreis München fuhr am Donnerstag um 5 Uhr auf der A99 in einem BMW in Richtung Norden. Am Ostkreuz auf Höhe der Gemeinde Vaterstetten prallte sie auf einen vor ihr fahrenden Kleintransporter auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die 19-Jährige alkoholisiert war. Sie und ihr Beifahrer aus Poing blieben unverletzt, ebenso wie der 24-jährige Fahrer aus Nürnberg, der den Kleintransporter lenkte. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf 30 000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden. mm