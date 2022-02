Von München nach Haar: Tram hat weiterhin eine Chance

Von: Charlotte Borst

Die Tram könnte aus München bis Haar fahren. (Symbolbild) © Marcus Schlaf

Die Verlängerung der Tram nach Haar wird weiter untersucht. Das Landratsamt soll die Pläne mit der Stadt München abstimmen.

Haar – Gute Nachrichten für alle Haarer: Die Verlängerung der Tram nach Haar wird der Landkreis weiter untersuchen. Eine mögliche Linienführung soll das Landratsamt mit der Stadt München und den Stadtwerken abstimmen.

Das hat der Mobilitätsausschuss des Kreistags einstimmig beschlossen. Die standardisierte Bewertung der Kosten und Nutzen ist zwar bisher negativ. Allerdings ist diese Methode in Überarbeitung. Markus Büchler von den Grünen nannte die bisherige Bewertung „unsinnig“, sie sei eine „ÖPNV-Verhinderungsmethode“. Auch Landrat Christoph Göbel (CSU) kritisierte die bisherigen Kriterien: „Hätte man die S-Bahn und U-Bahn dieser Bewertung unterzogen, gäbe es sie heute sicher nicht.“ Gutachter Bernd Kollberg von der Firma Intraplan-Consult prognostiziert langfristig gute Aussichten für eine Realisierung.



„100 Millionen sind kein Pappenstiel“

Die Tram würde um eine Neubaustrecke von 7,8 Kilometern verlängert, wobei 5,5 Kilometer in der Landeshauptstadt liegen und 2,3 Kilometer im Landkreis München. Von der Haltestelle Kreillerstraße würde die Tram über die B 304 bis zur Gemeindegrenze von Haar an der Haltestelle Von-Erckert-Straße führen, weiter über die B 304 zur Haltestelle Leibstraße, von dort mit Halt am Bahnhofsplatz zur Haltestelle Lindenplatz. Der Bus, der bisher auf der Strecke pendelt, würde eingestellt.



Die Tram wäre mit 27 Kilometern pro Stunde unterwegs, im 10 oder 20-Minuten-Takt würden zwölf Haltestellen angefahren. 215 Personen könnten mitfahren. Die Neubaukosten liegen bei etwa 102 Millionen Euro. „100 Millionen sind kein Pappenstiel“, sagte Stefan Schelle (CSU), dennoch sei seine Fraktion dafür, die Verlängerung weiter zu prüfen.



Landkreis müsste Betriebskosten tragen

Gutachter Kollberg sieht aber „begründete Aussichten“, dass ein neues Bewertungsverfahren zu einem positiven Ergebnis führen wird. Dann werden Bund und Land die Investition mit bis zu 80 Prozent fördern.



Der Landkreis München würde allerdings die Betriebskosten von rund 642 000 Euro pro Jahr tragen müssen. Die Neubaukosten seien mit 13 Millionen pro Kilometer für eine Tram vergleichsweise niedrig, betonte Kollberg, dank der Mittellage auf der Wasserburger Landstraße. Die gewählte Linienführung ist im Vergleich früherer Varianten die kürzeste und effektivste, weil sie an den S-Bahnhof Haar anschließt. Sie erreicht einen Mehrverkehr von über 1500 Personen je Werktag und ermöglicht die Verlagerung von circa 10 000 Pkw-Kilometern auf den ÖPNV je Werktag.

