Vier Goldene Ehrennadeln: Gemeinde bedankt sich bei Ehrenamtlichen

Danke für Ihr Engagement! Bürgermeister Andreas Bukowski und seine Stellvertreter Ulrich Leiner (r.) und Katharina Dworzak (2.v.r.) verliehen die Goldene Ehrennadel an Ilse Heinzlmair (Haarer Tisch, 2.v.l.), Walter Böhm (Freiwillige Feuerwehr Haar) und Ruth Stein (Haarer Tisch). Nicht auf dem © Gemeinde

Mit einem Sommerempfang hat sich die Gemeinde Haar bei den vielen Ehrenamtlichen bedankt. Dabei verlieht sie gleich vier Goldene Ehrennadeln.

Haar – Zwei Jahre ist es her, dass die Gemeinde Haar ihre Ehrenamtlichen zum Empfang geladen hatte, dass Goldene Ehrennadeln an Revers gesteckt wurden. Höchste Zeit also, Danke zu sagen. Und so ließ Bürgermeister Andreas Bukowski kurzerhand Neujahrsempfang und Ehrenamtstag zum „Sommerempfang“ verschmelzen. Im Garten des Kleinen Theaters empfing er 150 Gäste.

Ja, die Zeiten sind herausfordernd, wie er laut einer Pressemitteilung betonte. Zwei Jahre Corona, dann der Krieg in der Ukraine, der nun unsere Energieversorgung in besorgniserregendem Maße bedroht. Die Flüchtlingsströme hätten Haar einiges abverlangt, doch „wir haben wieder gezeigt, was in uns steckt, wenn’s brenzlig wird“. Die Bereitschaft zu helfen, war von Anfang an groß – gerade in Haar. Der Bürgermeister nahm sich zudem die Zeit, die einzelnen Vereine und Institutionen namentlich zu begrüßen, eine wertschätzende Geste, die die Anwesenden für jeden einzelnen Ehrenamtlichen mit Applaus quittierten.

Das Engagement sei keine Selbstverständlichkeit, so Bukowski, und deshalb setze er sich in der kommenden Haushaltsaufstellung dafür ein, „einen Fehler zu korrigieren“, den er und der Gemeinderat voriges Jahr gemacht hätten: Angesichts der klammen Haushaltslage der Gemeinde hatte man den Vereinen 20 Prozent der freiwilligen Zuwendungen gestrichen. „Es ist aber genauso richtig und wichtig“ sagte Bukowski, „diejenigen gut zu unterstützen, die unseren Ort beleben und zu dem machen, was er ist.“

Herausragendes Engagement

Vier von ihnen bekamen dann noch die Goldene Ehrennadel für ihren herausragenden Einsatz für die Gemeinde angesteckt. Diesmal hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, zwei der Institutionen und Vereine zu ehren, die ganz real und immer da sind, wenn’s brennt – und das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Der Haarer Tisch greift unter die Arme, wenn es Menschen finanziell nicht möglich ist, sich mit dem Nötigsten zu versorgen und selbst der Lebensmitteleinkauf nicht zu stemmen ist. Stellvertretend für das ehrenamtliche Team nahmen Ilse Heinzlmair und Ruth Stein die Ehrung entgegen. Die beiden packen bereits seit über zehn Jahren am Setzerhof beim Einsammeln, Sortieren und Ausgeben der gespendeten Lebensmittel mit an. Und heute? Ist diese Art der Hilfe nötiger denn je. Für einige ist der Haarer Tisch deshalb mittlerweile zum Vollzeit-Job geworden – und das voll ehrenamtlich.

Ebenfalls weit über das Ehrenamt hinaus geht der Einsatz, den die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde leistet – „hier sind die Kameradinnen und Kameraden ebenfalls mit Herzblut und ohne den geringsten Blick auf die Uhr dabei“, so die Gemeinde. Zwei, die seit Jahrzehnten für die Wehr ehrenamtlich tätig sind, wurden nun mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet: Dr. Thomas Theil und Walter Böhm. „Doc Theil“, wie er genannt wird, ist dienstältestes Mitglied und dienstältester Atemschutzträger der Wehr. Zudem ist er als Arzt in der Klinik tätig, zuletzt auf der Covid-Station des Neuperlacher Krankenhauses. Erst durch eine eigene Erkrankung musste er nun kürzertreten. Walter Böhm ist seit 1976 offiziell im Dienst der Feuerwehr Haar – ihr gehört seine Liebe und ihr widmet er all sein Können. Er war nicht nur aktives Mitglied, sondern auch Zugführer, Ausbilder und Kassenwart.

