Nach 50 Jahren Durststrecke wieder Volksfest in Haar

Von: Martin Becker

Die Krüge hoch: Ab Donnerstag wird in Haar angestoßen © ANDREAS MAYR

Ein Prosit der Gemütlichkeit: In Haar werden vom 22. bis 25. Juni die Masskrüge in die Höhe gereckt – erstmals seit 50 Jahren findet wieder ein Volksfest statt.

Haar – Viel vielen Jahren gibt es in Haar anlässlich der 950-Jahr-Feier wieder ein Volksfest: Von Donnerstag bis Sonntag, 22. bis 25. Juni, wird auf der Zirkuswiese (B304/Ecke Ludwig-van-Beethoven-Straße) vier Tage lang gefeiert. Dass das letzte echte Bierzelt in Haar aufgestellt wurde, ist bereits viele Jahre her – belegt ist auf jeden Fall eines genau vor 50 Jahren anlässlich des 900. Geburtstags der Gemeinde. Die schreibt dazu in einer Pressemitteilung: „Eine echte Durststrecke für alle Volksfestfans“.

Diese also geht nun zu Ende. Das „O’zapft is“ wird am Donnerstag um 17 Uhr Bürgermeister Andreas Bukowksi übernehmen. Sollte dabei irgendwas überschäumen, dann ist es auf jeden Fall Bier vom Wildbräu aus Grafing – das ist die Brauerei, die der Festwirt Robert Schmidt mitbringen wird. Musikalisch begleitet die Haarer Blasmusik den Anstich, die Böllerschützen werden Salut schießen. Die Musikkapellen oder Bands spielen auf dem Volksfest von Donnerstag bis Samstag jeweils bis 23.30 Uhr, gefolgt von einem Barbetrieb bis 1 Uhr. Von Freitag bis Sonntag öffnet das Zelt jeweils um 12 Uhr.

Freitag Vergünstigungen für Kinder

Für Freitag ist ein Kinder- und Seniorennachmittag angesetzt mit vergünstigten Preisen in den Fahrgeschäften für die Kinder. Besonders festlich wird es am Sonntag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in St. Konrad. Von dort ziehen ab 11.15 Uhr die Haarer Vereine, Institutionen und Schulen zum Festplatz und ins Festzelt, wo sie gegen 12 Uhr erwartet werden. Im Zelt folgen eine Ansprache des Bürgermeisters und gemütliches Beisammensein.

Wer nicht so gerne im Zelt sitzt: Auch außerhalb des Festzeltes gibt es Unterhaltung und Kulinarisches – unter anderem einen Autoscooter, ein Kinderfahrgeschäft, ein Kettenkarussell, Schießstand, Losbude und natürlich auch ein Süßigkeitenstandl. Tischreservierungen per Mail an info@ schmidt-festzeltbe-trieb.de. Der Festwirt bittet, den Betreff „Haarer Volksfest“ zu verwenden.