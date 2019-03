„Von-Braunmühl-Straße“ umbenannt: Das steckt dahinter

Die „Von-Braunmühl-Straße“ wird aus Haar verbannt. Der neue Name würdigt einen jüdischen Arzt. Das steckt hinter der Umbenennung.

Haar – Den Namen „Von Braunmühl“ verdeckt ein schwarzer Balken. Die Straßenschilder in Haar, die an ihn erinnerten, sind mit Tape überklebt. Darüber hängen neue mit einem anderen Namen. Die „Von-Braunmühl-Straße“ ist umbenannt. Seit Freitag heißt sie „Max-Isserlin-Straße“, gewidmet dem einstigen Chefarzt der „Heckscher Nervenheil- und Forschungsanstalt“ Schwabing. Wegen seines jüdischen Glaubens wurde Isserlin 1933 aus dem Staatsdienst entlassen, 1938 entzogen ihm die Nazis die Approbation. Der Straßenname soll an ihn erinnern.

Zur Einweihung reiste dessen Enkel Raphael aus London an, ebenso kam Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Erst im Jahr 1976 wurde das Sträßchen, das östlich der Vockestraße in den Wald führt, nach Anton von Braunmühl benannt. Der Psychiater an der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar war damals hoch angesehen. „Alle haben sich getäuscht“, sagte Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) und erinnerte: „Er war kein Ehrenmann, er hat bei vielen Tötungen weggesehen und auf zahlreichen Krankenakten findet sich seine Unterschrift – das war das Todesurteil.“ Er war Mitwisser und Mittäter des menschenverachtenden Psychiatrieprogramms, das in der Anstalt umgesetzt wurde.

Eine neue Offenheit im Umgang mit der eigenen Geschichte am Isar-Amper-Klinikum deckte Braunmühls Rolle auf. „Spätestens als feststand, dass die Heckscher-Klinik mit einer Zweigstelle nach Haar kommt, genau in diese Straße, war klar, dass der Name nicht bleiben kann“, sagte Müller. Im November 2017 hatte der Bezirk Oberbayern den Antrag auf Umbenennung der Straße im Ortsteil Eglfing gestellt. Diese gehört zwar dem Bezirk, für Straßennamen und Hausnummernvergabe ist aber die Gemeinde zuständig. Einstimmig einigte sich der Gemeinderat im Dezember 2018 darauf, die Straße nach dem jüdischen Arzt zu benennen.

Nach dem Entzug seiner Approbation 1938 floh Max Isserlin nach England und starb 1941 in Sheffield. In den 1920er-Jahren hatte er mit seinem Mäzen Carl August Heckscher die kinder- und jugendpsychiatrische Klinik errichtet, die heute eine der größten derartigen Einrichtungen ist und im Frühjahr in Haar eine Außenstelle für schwer- und mehrfachbehinderte Kinder eröffnet.

Isserlins Enkel Raphael hatte seinen Großvater, der 17 Jahre vor seiner Geburt starb, zwar nie kennen gelernt. „Aber mein Vater und meine Tante waren meinem Großvater wohl ähnlich. Sie sagten mir, er hätte das kaum für möglich gehalten“, sagte Isserlin in fehlerfreiem Deutsch. „Ich danke der Gemeinde Haar für den großen Mut zu dieser Entscheidung.“

Charlotte Knobloch sieht in der Widmung ein Zeichen im Kampf gegen den Antisemitismus, der in Deutschland und Europa verstärkt wieder aufflamme. „Der Weg ist noch lang“, sagte Knobloch. „Die Max-Isserlin-Straße ist dazu ein toller Startpunkt.“ Rainer Schneider, stellvertretender Bezirkstagspräsident, versprach, dass der Bezirk Oberbayern nie wieder wegsehen werde, wie es in der Nazi-Zeit der Fall war. „Es geht nicht nur darum, ein Schild oder Bild abzuhängen, wir müssen unsere Taten und Geschichte auch dokumentieren und aufarbeiten.“