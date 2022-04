Vorstoß des Haarer Bürgermeisters: Flotter zum Radschnellweg

Von: Günter Hiel

Teilen

Ob auf Stelzen oder ebenerdig: Für die schnellere Genehmigung von überregionalen Radwegen schlägt Bürgermeister Bukowski eine eigene Behörde vor. © Grafik: Gemeinde

Das Fahrrad als klimafreundliche Alternative zum Auto wird sich nur durchsetzen, wenn zügig Radschnellwege entstehen. Haars Bürgermeister versucht mit einem Schreiben an den Verkehrsminister Tempo zu machen.

Haar - Damit vor allem überregionale Radwegprojekte auch flott umgesetzt werden können, braucht es gebündelte Genehmigungsverfahren, die die wichtigsten projektbeteiligten Aspekte abstimmen und die Rechtsgrundlage für den erforderlichen Grunderwerb darstellen. Die Bildung einer zentralen Genehmigungsstelle oder -behörde wäre für die Kommunen sinnvoll. Mit diesem Vorschlag hat sich Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gewandt. Ganz konkret zielt Bukowski damit auf den Radweg auf Stelzen über der B 304 durch Haar ab, den er schon zum „Königsweg“ geadelt hat in der jüngsten Debatte im Bauausschuss.

Radweg auf Stelzen über der B304 durch Haar

Bürgermeister Andreas Bukowski hatte die Idee vom schnellen Radweg „RS 304“ mit seinem Vaterstettener Amtskollegen Leonhard Spitzauer und Stefan Ziegler, Vorsitzender des Bezirksausschusses Trudering-Riem vor einem Jahr entwickelt. Den drei CSU-Politikern schwebt kein 0815-Radlweg vor, sondern eine 4,40 Meter breite Trasse auf Stelzen, fünf bis sechs Meter über dem Mittelstreifen der B 304; zwei Fahrspuren in jede Richtung auf einer Stahl-Holzkonstruktion, elf Kilometer lang, pro Kilometer 3 bis 3,5 Millionen Euro teuer.

3 bis 3,5 Millionen Euro pro Kilometer Strecke

Dafür wäre die Fahrbahn im Winter auch beheizt, damit kein Radler ausrutscht. Und es ginge in einem Rutsch dahin, ohne Ampeln und ohne die Gefahr, dass ein Auto aus einer Ausfahrt schießt oder der nächste Rechtsabbieger einen abräumt. Auf der B 304 durch Haar, einer der Haupttrassen von München Richtung Osten, sind täglich 30 000 Kraftfahrzeuge unterwegs, vierspurig, Tempo 60.

Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing

Diesen Königsweg hat Bürgermeister Bukowski in seinem Brief jetzt auch dem Verkehrsminister vorgestellt. „Noch sind wir in einer sehr frühen Phase“, schreibt er. Parallel dazu stehe die Planung für einen gemeindeübergreifenden Radweg entlang der Bahnlinie an. Grundsätzlich stellten aber die Genehmigungsverfahren für interkommunale Radwege eine erhebliche Hürde dar.

Gründung einer zentrale Genehmigungsstelle oder -behörde

„Bei besten Absichten stehen uns Kommunen somit langwierige und ressourcenintensive Abstimmungs- und Beteiligungsprozesse mit Behörden unterschiedlichster Ebenen und mit Grundstückseigentümern bevor“, erklärt der Bürgermeister dem Minister. Er schlägt deshalb vor, eine zentrale Genehmigungsstelle oder -behörde für überregionale Radwege zu gründen, Damit etwas vorwärtsgeht bei der Mobilitäts- und Energiewende. GÜNTER HIEL