Trillern für angemessene Bezahlung: Mitarbeiter aus Krankenhäusern und Pflege fordern 10,5 Prozent mehr Lohn

Von: Bert Brosch

Mit pinken Schals, Fahnen und Trillerpfeifen machten die Streikenden auf ihre Forderungen aufmerksam. © bert brosch

Mitarbeiter aus Krankenhäusern und Pflege haben sich am Mittwoch zum Warnstreik der Gewerkschaft am kbo in Haar versammelt. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Lohn.

Haar – Mit Trillerpfeifen und Ratschen machten sie lautstark auf sich aufmerksam, an ihren pinken und weißen Hüten, Schals und Fahnen waren sie von weitem erkennbar. Gut 200 Demonstranten versammelten sich mitten im kbo-Klinikum und demonstrierten für 10,5 Prozent mehr Lohn.

Sie kamen mit Bussen aus Erlangen, Bayreuth, Regensburg, Günzburg und Neumarkt in der Oberpfalz. Nur aus dem Haarer kbo-Klinikum, da waren es gerade mal zwei Handvoll an Beschäftigten, die sich am ganztätigen Warnstreik in Krankenhäusern und der Pflege beteiligten. „Das ist schon ein bisschen enttäuschend, dass es so wenige sind, dabei haben wir viel Werbung gemacht, wie wichtig die Beteiligung an so einer Veranstaltung für uns alle ist“, sagt Robert Kufner. Er ist Gebäudetechniker im Klinikum, Betriebsrat und Ortsvorsitzender der Gewerkschaft für das Gesundheitswesen LBB. Alle in Haar vertraten die Kollegen aus zahlreichen bayerischen Krankenhäusern.

Mitarbeiter erwarten vernünftiges Angebot

Sie sind Techniker, Reinigungskräfte, aus der Verwaltung und Pfleger. „Wir merken jeden Cent Erhöhung bei den Lebensmittel-Preisen. Bei einer Inflation von 8,7 Prozent ist unsere Forderung von 10,5 Prozent ganz bestimmt nicht „maßlos überzogen“, wie Innenministerin Nancy Faeser behauptet“, sagt Kufner. Seine Stellvertreterin Beate Wolf ergänzt, dass die Mieten in Haar und dem Umkreis unglaublich hoch sind, „wir erwarten von Faeser wenigstens ein vernünftiges Angebot nächste Woche, denn bisher haben die Arbeitgeber ja gar nichts vorgelegt“, ärgert sich Wolf.

Eingeladen zur Veranstaltung in Haar hatte die Gewerkschaft dbb, neben Verdi die zweite Vertretung für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungssektor. dbb-Fachvorstand und Verhandlungsführer Volker Geyer bemängelte ebenso, dass es kein Angebot der Arbeitgeber gab. „ Von der Inflation und den hohen Preisen sind unsere Mitglieder extrem betroffen. Daher fordern wir nachdrücklich 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro mehr im Monat.“ Andreas Götz, stellvertretender Vorsitzender der LBB in Bayern, ergänzte: „Reich sind wir alle nicht. Wir leben gerade auch im Gesundheitswesen echte Werte, tagtäglich in unserer Arbeit und das verdient Anerkennung und Respekt. Und auch Wertschätzung in Form einer angemessenen Bezahlung.“

Vorwurf: Politik hat Bezug zur Realität verloren

Einig sind sich Geyer, Götz und Stellvertreterin Daniela Romeis, dass die Politik den Bezug zur Realität verloren hat. „Bedenkt man allein die Kostenexplosion im Bereich Energie, Sprit und Lebensunterhalt, dann sind nicht unsere Forderungen übertrieben, sondern die Diätenerhöhungen der Abgeordneten“, sagte Romeis. Mit Sonntagsreden und leeren Versprechungen könne man weder den Pflegemangel beheben noch den Mitarbeitern der Gesundheitsberufe etwas Zufriedenstellendes bieten. Ein gellendes Trillerpfeifen-Konzert signalisierte große Zustimmung der Streikenden.