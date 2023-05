Wie die Fremde zur Heimat wird: So klappt‘s mit der Integration in Haar

Von: Sabina Brosch

Was braucht es für gelungene Integration? Darüber diskutierten (v.l.) Apostolos Kotsis, Edith Otiende-Lawani, Lourdes Marià Ros de Andres, Gabriele Müller, Lisa Bartz und Pater Gabriel Budau. © sab

Über die Integration in Haar hat eine Runde jüngst diskutiert. Dabei gab es viele Positiv-Beispiele, aber auch die Feststellung: „Migranten haben auch Verpflichtungen.“

Haar – Dass sie in Haar angekommen ist, zeigt sich für Edith Otiende-Lawani in kleinen Alltagsmomente. „Wenn der Nachbar zu mir kommt, und mich nach Eiern fragt, dann ist die Integration gelungen“, sagte die Vorsitzende des Vereins „Giving Africa a new face“ bei der Diskussion „Haar – meine zweite Heimat“. Als Au-pair kam die Kenianerin vor knapp 20 Jahren nach Haar und ist geblieben. Sie studierte Jura in München und ist Geschäftsführerin einer Firma, das für mittelständische Unternehmen arbeitet, die in Afrika Fuß fassen wollen. Mit Heimat verbindet sie, ein Teil der Gesellschaft zu sein, die Chance haben mitzugestalten und vertraut mit der Umgebung zu sein.

Wie wird Haar zu einer zweiten Heimat für 8000 Einwohner mit Migrationshintergrund. Dass die neue Sprache zu sprechen, das oberste Ziel ist, da waren sich die Podiumsteilnehmer einig. Aber auch Bildung, Vernetzung und eine offene Willkommenskultur gehören dazu. Und die Runde brachte noch weitere Vorschläge: einen Runden Tisch und öffentlich zugängliche Räume. Diskutiert haben in Haar neben Otiende-Lawani Lisa Bartz, Referentin im Sachgebiet Bildung, Familie und Inklusion, Apostolos Kotsis, Vorsitzender des Griechischen Vereins, Gabriele Müller, Vorstand der VHS, und Pater Gabriel Budau, Leiter des katholischen Pfarrverbands.

„Alte und neue Heimat kennenlernen“

Auch der Geistliche hat Migrationshintergrund; der gebürtige Rumäne ist seit wenigen Monaten in Haar. Häufig spricht er von Gemeinschaft und Miteinander, eine zweite Heimat zu finden, damit verbindet er Freundschaften zu schließen und sich zu vernetzen. Er organisiert im Sommer eine Reise des Pfarrverbands nach Rumänien, damit sich die „alte und die neue Heimat kennenlernen“.

Seit vielen Jahren gibt es in Haar das Projekt „Kindern eine Chance geben“, für die Sprachkompetenz der Eltern hat die VHS ein großes Angebot an Sprachkursen. Die VHS ist nicht für das Bildungsbürgertum da, sondern auch vor allem für diejenigen, „die nicht den schul-deutschen Hintergrund besitzen“, erklärte die Vorsitzende Müller. Integration und damit das Finden einer neuen Heimat sei jedoch keine Einbahnstraße, sondern ein wechselseitiger Prozess, der Offenheit von beiden Seiten fordert. „Migranten haben auch Verpflichtungen, sich etwa um die Bildung, aber auch um einen Arbeitsplatz zu kümmern“, sagte Kotsis. Auf der anderen Seite brauche es eine Willkommenskultur, sagte Otiende-Lawani, vor allem, damit Deutschland ein attraktiver Standort auch für Fachkräfte ist. Hier könne die Gemeinde als erster Anlaufpunkt Vorbild sein in „Form eines offenen und sensiblen Rathauses mit Mitarbeitern, die Geduld und Zeit aufbringen, um der Bürokratie Herr zu werden“, sagte Müller. Dazu gehören aber auch genügend Kitaplätze, Schulen mit Deutsch-Klassen und Lehrer, die Zeit haben, sich den Kindern zu widmen, ergänzte Bartz.

Haarer Leuchtturmprojekt

Eine offene und sensible Willkommenskultur, die Kotsis, der seit 1998 in Haar lebt und die griechische Gemeinde Haar gründete, um anderen Exil-Griechen, die wegen der Wirtschaftskrise ihr Land verlassen haben, zu helfen, beschreibt er als „Haarer Leuchtturmprojekt“. Ihn hätten die Haarer mit Sorge und Liebe unterstützt und geholfen, dass „hier nun mein Zuhause ist“.

Gut zu Gesicht stehen würde Haar ein Runder Tisch, an dem Menschen, die für sich sprechen wollen zusammenkommen, „aus Vereinen, aus der Arbeitgeberschaft und unsere internationalen Mitbürger“, regte Bartz an. Für die in Haar lebenden Bürger aus 120 Nationen brauche es zudem zugängliche Räume, damit sie sich austauschen zu können. Mit diesen Wünschen dürfte die Runde bei Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) auf offene Ohren stoßen. Denn Heimat ist für ihn kein exklusiver „mia san mia“-Begriff, sondern ein inklusiver: „Heimat ist dort, wo man lebt und wohnt, arbeitet, Freunde hat und sich engagiert.“

