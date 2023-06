Haar will weitere Kita-Einrichtungen schaffen - Weitere Module am Wieselweg

Von: Florian Prommer

Das Hauptproblem in der Gemeinde Haar, was die Kinderbetreuung angeht, besteht im Fachkräftemangel. Doch die Gemeinde will nicht lamentieren, sondern bauen.

Haar – Betreuungsplätze müssen her – die Gemeinde Haar will daher neue Einrichtungen bauen und fünf Standorte prüfen lassen. Auf dieses Vorgehen hat sich der Bauausschuss in jüngster Sitzung verständigt, der Gemeinderat muss es noch bestätigen.

Eigene Liegenschaften stehen zur Disposition

„Das Hauptproblem sind nach wie vor die fehlenden Fachkräfte“, sagte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) laut einer Pressemitteilung. „Wir können viele Betreuungsplätze für Kinder, die eigentlich zur Verfügung stehen, nicht belegen mangels Personal.“ Doch die Gemeinde will nicht lamentieren, sondern bauen. Kurzfristig könnten weitere Module bei der bestehenden Kita der Gemeinde am Wieselweg 24 neue Plätze schaffen. Zudem möchte die Kommune eigene Liegenschaften umwandeln oder oder Büros in Eglfing anmieten. Weitere 24 Plätze sollen so entstehen – „vorbehaltlich der Verfügbarkeit und der Genehmigung natürlich“, sagte Bukowski. Sowohl das ehemalige MSD-Gebäude als auch Flächen im Pagodum kämen in Frage.

Viele Baustellen

Mittelfristig will die Gemeinde laut der Pressemitteilung einen Neubau am Wieselweg, an der Rechnerstraße, an der Gronsdorfer Straße und in Ottendichl (Feldkirchener Straße) auf die Realisierbarkeit prüfen. Ein Waldkindergarten im Osten der Gemeinde soll ebenso untersucht werden wie ein Provisorium an der Blumenstraße.

Aktionsplan zur Verbesserung der Lage

Es bleibt das Personalproblem. Doch auch das hat man in Angriff genommen: Mit einem Aktionsplan will man die Situation verbessern und die Zahl der Kinder auf der Warteliste für einen Kita-Platz verringern. Wie die Gemeinde nun mitteilt, haben zudem Sachgebietsmitarbeiter mehrerer Gemeinden aus dem Landkreis auf Einladung der Abteilung Bildung, Familie und Inklusion im Haarer Rathaus in dieser Woche Ideen und Lösungen zur Personalgewinnung diskutiert.

Sowohl mit dem Aktionsplan als auch mit den möglichen neuen Kita-Standorten befasst sich der Gemeinderat am Dienstag, 27. Juni, um 19 Uhr.