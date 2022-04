„Windige Argumente“: Gemeinde lehnt Kieswerk-Erweiterung weiterhin ab

Von: Günter Hiel

Teilen

Bald 61 Jahre ist das Kieswerk an der Leonhard-Strell-Straße in Betrieb. Zeit, zum Ende zu kommen, findet der Gemeinderat. (Archivfoto) © Ursula Baumgart

Die Erweiterung des Kieswerks lehnt die Gemeinde Haar unnachgiebig ab. Daran ändern auch „windige Argumente“ des Landratsamts nichts, von dem sich die Kommune gegängelt fühlt.

Haar – Die Gemeinde Haar hält an ihrem „ganz klaren Nein“ zur Kieswerk-Erweiterung fest. So hat es Bürgermeister Andreas Bukowski formuliert und der Bauausschuss mit einstimmigem Beschluss bekräftigt. Und das Landratsamt hat auch noch sein Fett abbekommen. Statt zu versuchen, „mit windigen Argumenten unsere Zustimmung zu erzwingen“, solle die Kreisbehörde lieber die Gemeinde unterstützen, empfahl Peter Paul Gantzer (SPD) gereizt. Er ist selbst Jurist, war Notar und saß für die SPD 40 Jahre im Landtag.

Das Kieswerk Mühlhauser hat bereits im Herbst 2020 zusätzliche Betriebs- und Lagerflächen beantragt. Das lehnt Haar ab, weil es dem gültigen Bebauungsplan widerspreche. Das Landratsamt hat jetzt „Zweifel an der Wirksamkeit“ dieses Plans geäußert. Und schreibt weiter: „Sollte ein Verwaltungsgericht von der Unwirksamkeit des Bebauungsplanes ausgehen, wofür aus Sicht des Landratsamtes München vieles spricht, so wären die beantragten weiteren Betriebs- und Lagerflächen nach Paragraf (...) bauplanungsrechtlich zulässig.“ Und dann hätten die Kieswerk-Betreiber einen Anspruch auf Genehmigung.

Lagerplatzfür Rohstoffe?

Das sehen die Haarer Gemeinderäte nach wie vor ganz anders – siehe „windige Argumente“ – und lehnen jede Erweiterung ab. Wegen der Verkehrsbelastung wollen viele Haarer, dass der Kiesabbau und die Verarbeitung draußen an der Leonhard-Strell-Straße nach bald 61 Jahren langsam mal zum Ende kommen und die Flächen renaturiert werden.

Die Gemeinde argwöhnt, dass die Erweiterung nicht dazu dienen würde, die direkt am Standort ausgebaggerten Rohstoffe weiterzuverarbeiten. So hatte man schon im Oktober 2020 argumentiert: Aus den Antragsunterlagen ergebe sich eindeutig, dass auf den zusätzlichen Flächen fast ausschließlich zugekaufte Rohstoffe gelagert werden sollten, bevor diese weiterverarbeitet werden. Sprich Rohmaterial werde erst angeliefert, zwischengelagert, verarbeitet und dann wieder abtransportiert. Was noch mehr Verkehr bedeuten würde.

Weitere Nachrichten aus Haar und dem Landkreis München finden Sie hier.